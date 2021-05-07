中鋼Q1稅後淨利、EPS雙創新高 15:292021/05/07 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於鋼價大漲，中鋼（2002）首季稅後淨利達到90.26億元、年增500.26％，每股稅後淨利達到0.58元，雙雙創新高。 《熱門族群》聚碩、緯軟Q1獲利分創新高及同期高 《電子零件》健鼎成績單漂亮 外資升價 (工商 ) #中鋼 #雙創新高 #稅後淨利達 #稅後淨利 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》華邦電Q1每股純益0.4元 創10季新高 08:032021/05/07 財經 聯詠：全產品線需求強到年底 04:102021/05/07 財經要聞 《半導體》菱生Q1終止連10虧 衝近4年半高點 11:092021/05/07 財經 《半導體》創見首季每股盈餘1.3元 創11季新高 08:032021/05/07 財經 全家首季獲利 創同期新高 04:102021/05/07 財經要聞 康和證早已是專業治理 再創營運高峰 04:102021/05/07 財經要聞 《盤後解析》台股長紅 下周挑戰17500 14:332021/05/07 財經 《觀光股》Q1獲利低預期 王品腿軟 12:512021/05/07 財經 《半導體》華東擬配息0.2元 Q1每股賺0.06元 12:172021/05/07 財經 《橡膠股》建大Q1每股稅後盈餘0.75元 同期新高 08:022021/05/07 財經 續創新高 國銀房市相關授信 3月底逾11兆 04:102021/05/07 金融．稅務 財經熱門新聞 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 印度疫情...威脅全球經濟 - 全球財經 - 工商時報 後發先至？IBM獨步新晶片製程 台積電未來勁敵？ - 財經 防疫保單又來了 不分年齡399元、網路投保免排隊 - 財經 東元十大股東出爐 黃茂雄派占上風 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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