基進黨立委陳柏惟上月接受媒體採訪時，小露了一下自己的心算功力，對此，宅神朱學恒表示，一般人的9折算法是，「100*0.9=90」，但陳柏惟的9折是100塊變81塊，他希望台派出來講一下，當初怎麼選出這種數學小老師來抗中保台。

據《壹電視》上月28日報導，台中市選舉委員會傳出向中選會發函，建議陳柏惟罷免案和8月28日的4大公投合併舉行，此舉可節省政府經費和人力，對此，陳柏惟接受《壹電視》和《民視》採訪時表示，「這就像超商打出9折的優惠，100塊變81塊啦，你還去跟他講說，可不可以81塊買，就很奇怪，如果說法定時間跟公投時間不在一起，那去提出這樣的函的話，我想應該是刻意的要引導政治風向」。

不過，陳柏惟的9折算法卻引發網路上的熱烈探討，朱學恒今（7日）在臉書發文表示，一般人的9折算法是，「100*0.9=90」，但陳柏惟的9折是100塊變81塊，「謝謝陳柏惟導演再度演出小學數學科普爆笑劇，希望台派出來講一下當初怎麼選出這種數學小老師幫你抗中保台的，預算不會算錯嗎」？

大批網友也在其po文底下留言表示，「數學重要嗎？對支持者而言，出張嘴抗中保台比較重要啦」、「他的9折有平方過」、「還好我沒投他」、「還好當立委可以鬼混，超商店員可不能這麼混」。

批踢踢網友也表示，「不知該怎麼護航」、「3Q應該是看疫情大家緊張，故意開個小玩笑」、「可憐，都快被罷免了」、「就數學不好啊，抗中保台比數學重要多了」。

批踢踢網友留言。（圖片摘自批踢踢網頁）

(中時新聞網)