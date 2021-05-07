新北市副市長謝政達今與6家企業防災合作備忘錄。（新北市消防局提供）

新北市副市長謝政達今與6家企業防災合作備忘錄。（新北市消防局提供）

新北市企業防災合作企業數也正式突破100家大關，新北市政府今（7）日於市府大樓9樓災害應變中心辦理110年度企業防災合作備忘錄簽署，由副市長謝政達代表市府與大盟開發股份有限公司新板分公司、潤泰全球股份有限公司中和分公司、世大化成股份有限公司、永慶房屋仲介股份有限公司、瑞穎股份有限公司、數位天空服務股份有限公司等6間企業進行簽署備忘錄，透過企業防災合作，串聯企業、社區、校園、公部門共同強化在地防災能量。

今天簽署的6間企業，皆為形象良好的優質企業，大盟開發公司新板分公司所經營的板橋凱撒飯店，其提供的高品質住宿與服務具有良好的口碑；潤泰全球公司經營的大潤發賣場，是具高知名度的全國大型連鎖量販店，本次簽署的中和店，近期改裝後，提供顧客舒適的購物空間。

世大化成公司以創新的研發及專業的技術製造高品質的記憶床墊及枕頭，是國內不少醫院及飯店的指定品牌；永慶房屋仲介公司透過持續的創新與誠懇的服務，提供「實價登錄3.0」等創新服務。

瑞穎公司為世界頂尖的軸承製造廠，且長期回饋地方防災工作，捐贈新北市消防局全國首創的重機械部隊及消防機器人；數位天空公司於板橋及土城地區耕耘，提供客戶數位電視、光纖上網、隨選影音等數位服務，多元服務及良好品質，逐年累積品牌支持者。

新北市府自2018年推動企業防災工作，迄去年已有84間企業參與推動，今年至4月底又新增11間企業，加上本次簽署的6間企業，已有超過100間企業與新北市合作，使新北市企業防災推動邁向新的里程碑。

新北市消防局表示，企業透過各式參與及合作，與社區、公部門建立起防災合作默契，平時交流互動，災時則可互助共助，共同強化彼此防災能量，期望成功的合作成果，可以帶動更多企業重視防災工作並參與合作，共同朝全民防災目標努力。

(中時 )