薇閣高中學生個人申請成績輝煌，表現亮眼，台大今天放榜，5人正取台大醫學系，另有7人正取陽明醫學系，加上北醫、長庚醫、輔大醫、中山醫、中國醫、高雄醫等各大學醫學系，目前共37人次錄取醫學系。

薇閣高中表示，薇閣高中在號稱10年來最難的學測考題中，11人滿級分，在個人申請中衝出亮眼成績，共57人次正取台大各頂尖科系，有5人正取台大醫學系，包括鄧立珏、林沛慶、戴源成、林庭安、呂學凡。

薇閣高中說，鄧立珏正取台大醫學系、陽明醫學系、北醫醫學系，期許自己成為一位跨領域整合的醫生，他認為疾病與死亡是造成人生不幸的主因，他想對抗這些不幸，用雙手醫治他人，把幸福與溫暖帶給身邊每一個人。

薇閣高中指出，林沛慶正取台大醫學系、陽明醫學系、北醫醫學系，曾在急診室目睹交通事故大量傷患湧入，讓他深刻感受到搶救生命的不易，希望自己能成為生命的守護者。戴源成正取台大醫學系，父母都是醫生，因此從小就想當醫生，期許自己學習全人醫療的精神。

薇閣高中說，林庭安正取台大醫學系、陽明牙醫系、北醫醫學系，希望自己能發揮所長在各項疾病的預防教育上。呂學凡正取台大醫學系，他認為全球在新冠肺炎疫情的摧殘下，他看到醫療的極限，也希望自己能幫助更多的人。

(中時 )