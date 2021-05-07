新冠肺炎疫情衝擊全球旅遊市場超過1年，日本航空今日宣布，7月1日起停止高雄－成田航線營運，松山－羽田與桃園－成田航線，則從7月起至9月30日減班。

此外，桃園－大阪以及桃園－名古屋航線，7月1日至9月30日期間的航班取消。

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(中時 )

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