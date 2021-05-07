疫情衝擊大 日航7月起停飛高雄－成田航線 15:372021/05/07 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本航空7月將調整台灣的航班營運。（日本航空提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情衝擊全球旅遊市場超過1年，日本航空今日宣布，7月1日起停止高雄－成田航線營運，松山－羽田與桃園－成田航線，則從7月起至9月30日減班。 此外，桃園－大阪以及桃園－名古屋航線，7月1日至9月30日期間的航班取消。 環團等不到市長 2度衝撞高雄議會大門 新北6校校慶 遇疫情全停辦 (中時 ) #航線 #桃園 #成田 #減班 #停飛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 玄大時尚系106級畢展 -複．覆 5／7至5／10松山文創園區展出 16:482021/05/07 新消息 日本服務業活動衰退 創疫情爆發以來最慢速 13:422021/05/07 財經 《國際產業》當地疫情飆升 亞馬遜延後印度、加拿大Prime Day活動 16:332021/05/07 財經 民進黨全國主委會議 黨員AI查核系統7月建置完成 16:402021/05/07 政治 國軍、逾65歲民眾5月10日可打公費疫苗 04:102021/05/07 焦點要聞 《金融股》越南胡志明市證券4400萬美元聯貸案 一銀主辦 16:502021/05/07 財經 諾富特混住2月就遭投訴 陳時中：直到4月都沒改善 15:312021/05/07 生活 《國際社會》日本緊急狀態 恐將延至5月底 10:522021/05/07 財經 《觀光股》柏文Q1每股賺1.28元 拚營運逐季揚 13:252021/05/07 財經 本田先開槍 車市恐吹漲風 04:102021/05/07 財經要聞 魏應充邀資源班孩子進場觀賽 感受棒球熱情活力 14:342021/05/07 社會 生活熱門新聞 考上卻不想念 75級分學霸棄台大醫學系！選擇曝光竟是這科系 - 生活 百元剪髮到底賺什麼？內行曝：靠這招獲利驚人 - 生活 解密！中橫開通61年新發現 沿線碑刻來頭不小 - 生活 最新基因定序結果出爐！赴酒吧機師、空服員 確認英國病毒株 - 生活 深入新北蘆洲、三重 諾富特包商接觸者 採檢結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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