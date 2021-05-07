台中市觀旅局長韓育琪表示，即日起至10月31日，前2000名透過大玩台中APP記錄完登谷關七雄者，可獲市府頒發限量完登證書、制霸徽章與完登禮品。（盧金足攝）

交通部觀光局參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷釋利多，配合台中市觀旅局辦理「2021谷關七雄 森旅台中」活動，推出梨山限量好禮抽獎。（盧金足攝）

台中市市議員謝志忠表示，去年已完成攀登谷關七雄，還有很多山友加入，希望市府多鼓勵，帶動更多人接近大自然。（盧金足攝）

谷關七雄為台中市中級山岳，吸引很多山友朝聖。（盧金足攝）

台中市府7日宣布備受山友期待的「2021谷關七雄，森旅台中」活動起跑，觀旅局長韓育琪表示，即日起至10月31日，前2000名透過大玩台中APP記錄完登谷關七雄者，可獲市府頒發限量完登證書、制霸徽章與完登禮品，交通部觀光局參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷加碼釋利多，與市府合作推出三款超值旅遊套票及旅行優惠，再創台中山岳旅遊新高峰。

谷關七雄為在谷關風景區一帶的七座中級山，包括八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山，吸引很多山友朝聖。

「2021谷關七雄‧森旅台中」活動首次結合市府大玩台中APP，即日起至10月31日止，民眾進入APP谷關七雄活動任務頁面，於各座山岳三角點開啟GPS定位取得虛擬完登勳章，累積七座完登紀錄，即可獲得谷關七雄制霸紀念徽章、完登證書、紀念品一份，象徵制霸谷關七雄的榮耀。

韓育琪表示，谷關七雄為台中市中級山岳，攀登上具有一定危險性，攀登前務必衡量身體及天候狀況，切勿勉強攀登，為提升山友攀登安全知識，今年特別規畫十一堂線上登山安全宣導講習，邀請具豐富登山經驗的知名講師傳授與分享經驗，讓民眾在行前了解登山必須具備的知識，降低意外事故發生的風險，安全更加分。

出席活動的市議員謝志忠表示，他在去年已完成攀登谷關七雄，還有很多山友加入，完成谷關七雄的山友人倍增，希望市府多多鼓勵，帶動更多人接近大自然。

曹忠猷說，交通部觀光局參山國家風景區管理處配合台中市觀旅局辦理「2021谷關七雄 森旅台中」活動，推出梨山限量好禮抽獎，活動期間遊客至入關博物館(谷關遊客中心)秀出大玩台中APP完登電子勳章，即可換取當月摸彩卷一張，每月抽出10份限定好禮。

入關博物館開館限定文創商品與梨山當季農特產包括5月梨山茶、6月西瓜李、7月水蜜桃、8月蜜李、9月甜柿及10月蜜蘋果等等，最後將於頒發完登證書典禮上從全部摸彩券抽出梨山部落二天一夜體驗遊程1組，1人中獎可以6人同行，價值3萬5000元，登山健身還有機會獲得豐富獎項。

觀旅局指出，台中谷關地區風景秀麗，除知名谷關溫泉，更擁有豐富的觀光資源，今年擴大與在地觀光產業合作，串聯食宿遊購，推出三款超值套票「原漾森旅」、「和平森旅

」、「山城深旅」，包含體驗泰雅族的編織手作樂趣、口簧琴鑰匙圈DIY和香菇園採菇活動，深入暢遊谷關、新社、大坑沿途自然生態、山林文化，感受台中山城之美。

「安心旅遊首選台中」，歡旅局歡迎大家來和平谷關地區登山岳、泡好湯、享美食，親近大自然森呼吸，感受台中山城的獨特魅力，玩得開心又放心!目前仍為防疫期間，請民眾外出旅遊務必佩戴口罩勤洗手、保持社交距離，配合市府防疫措施。

(中時 )