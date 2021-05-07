澳洲總理莫里森向當地媒體表示，澳洲政府對台灣政策將堅定不變，如果中國武力侵犯台灣，澳洲將會履行支援美國及盟友承諾。外交部表示，台澳關係長期友好密切，外交部期待在此堅實基礎上，持續深化台澳雙邊在各項領域的交流，共同維持區域的和平與穩定。

外交部指出，澳大利亞是我國在印太區域的重要朋友與理念相近的合作夥伴，台澳關係近幾年來持續提升，兩國經貿、文教、科技、農業及能源等領域合作密切，兩國均致力於維護自由、開放與包容的印太區域。

外交部進一步指出，多位澳洲政府高層官員近期對台灣都有正面友好的發言。例如上月澳洲國防部長杜騰（Peter Dutton）、國防軍司令坎博爾（Angus Campbell）等均公開表達澳洲政府對台海安全情勢的關切，呼籲台海兩岸問題應透過對話和平解決。去年7月澳、美外交暨國防部長會議公開支持台灣國際參與，肯定台灣在印太區域的重要角色。澳洲總理Morrison去年7月也公開支持台灣參與WHO。

(中時 )