禾伸堂（3026）自結4月份合併營收14.15億元，較去年同期增加10.39％，但較上月減少11.57％，累計1-4月合併營收約為58.22億元，較去年同期增加30.9％。

禾伸堂表示，4月份MLCC銷售持續暢旺，工廠產能滿載。營收較三月份減少主要原因是代理的半導體產品供應緊缺影響銷售，禾伸堂將持續關注並妥善因應，為客戶提供高效的產品與服務。

(工商 )