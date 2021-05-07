半導體緊缺影響代理銷售 禾伸堂4月營收衰退 15:392021/05/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 禾伸堂（3026）自結4月份合併營收14.15億元，較去年同期增加10.39％，但較上月減少11.57％，累計1-4月合併營收約為58.22億元，較去年同期增加30.9％。 禾伸堂表示，4月份MLCC銷售持續暢旺，工廠產能滿載。營收較三月份減少主要原因是代理的半導體產品供應緊缺影響銷售，禾伸堂將持續關注並妥善因應，為客戶提供高效的產品與服務。 台灣櫻花股息3.2元創新高 首季獲利同創新高 智易科技4月營收 創歷年同期新高 (工商 ) #禾伸堂 #半導體 #緊缺 #較去年同期 #銷售 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》美科技股反彈 台積電挑戰600元 10:352021/05/07 財經 《半導體》敦泰4月營收登頂 Q2營運持續向上 16:332021/05/07 財經 《半導體》京元電Q1獲利飆新高 每股賺0.94元 16:322021/05/07 財經 《半導體》華邦電Q1每股純益0.4元 創10季新高 08:032021/05/07 財經 鈺齊4月及累計前四月合併營收 均創同期新高 15:492021/05/07 財經 推動「回家吃飯」台中新風潮 米其林首度進駐社區 03:052021/05/07 寶島 聯電4月合併營收 歷史次高 04:102021/05/07 財經要聞 《電腦設備》專業影音助攻 宏正4月營收年增1成 11:092021/05/07 財經 國巨4月營收站上9字頭 飆31個月創新高 15:402021/05/07 財經 《熱門族群》順德、界霖4月營收同步攀高 樂觀看今年 11:092021/05/07 財經 《國際產業》全球半導體市場去年增長10.8％ 今年加速 14:502021/05/07 財經 財經熱門新聞 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 台積賺不到萬元落跑 男大生靠這招用30萬狂撈千萬 - 財經 印度疫情...威脅全球經濟 - 日報 不惜重複下單風險 大客戶敲門 台積電28奈米缺爆 - 財經 後發先至？IBM獨步新晶片製程 台積電未來勁敵？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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