今天在棒球場上傳來一則非常動人的故事，曾征戰大聯盟的打者羅賓遜(Drew Robinson)去年11月接受ESPN記者派森(Jeff Passan)訪問，透露一段不堪回首往事，當時27歲的他坐在自家客廳，舉槍對準太陽穴並扣下扳機，沒錯，那時的他萌生了自殺念頭，不過奇蹟的是他並沒有死！

Well, this is the coolest news story I'll write this year: Drew Robinson made the San Francisco Giants' Triple-A roster -- and his season starts tomorrow in his hometown of Las Vegas.



More at ESPN on the next step of Robinson's incredible comeback: https://t.co/fC80snpwJn — Jeff Passan (@JeffPassan) May 5, 2021

那年４月他因憂鬱症纏身才萌生自殺念頭，而奇蹟生還的他失去了右眼視力，但他卻繼續在棒球場上奮鬥，經過一年努力，他拚到了小聯盟開季25人名單，據他跟記者的說法，當時他頭部留下穿孔槍傷，約20小時後他才醒來並擔心失明，不過奇蹟生還的他卻讓自己意識到要活下去，趕緊撥911求救。

他在電話中說：「我需要救護車，我昨晚打算自殺，但卻沒死，我想我的眼睛可能瞎了，右眼現在睜不開，而且我的頭有個洞，好痛！」之後經過治療顯示子彈並沒穿過羅賓遜大腦與主動脈，所以沒有生命危險，但確實造成了右眼失明。之後醫生則為他裝上義眼。

接著他就用「單眼」繼續棒球生涯，努力擺脫心理疾病重回訓練，他在社群說：「這對我而言意義重大，很興奮、緊張、充滿信心，更重要的是已準備好迎接這美妙經歷。」之後他努力用身材補足視力缺憾，加強對打擊判斷和揮棒能力，也趁疫情休賽抓緊時間訓練。

經過一番努力，巨人隊6日宣佈羅賓遜趕上3A開季，將參加接下來6場在拉斯維加斯的比賽，他說：「不知如何形容能參與這些比賽的興奮感，我準備好了，比賽明天才進行，但實在太興奮，今晚一定很難睡著，等不及要好好享受了！擁有之前這些經歷，我學會好好珍惜，在人生全新體悟後，保證自己會好好享受此賽季的每一秒。」

而其實羅賓遜早有大聯盟的資歷，他曾打過大聯盟3個賽季，2017到2018效力過遊騎兵，最近一次則是2019在紅雀，但在當年下半時被釋出，卻於2019年10月10日與巨人簽了小聯盟合約。其實算一算離現在不過兩年的時間，他就經歷如此大的人生轉折，能重新回到球場真的非常不容易，也為他感到高興！

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