溫馨五月情，感恩惜福心。為弘揚孝道美德，勉勵學子勤學向上，並協助地方推展教育文化，中鋼公司於今(110)年母親節前攜手高雄市小港區國中、國小辦理母親節孝親楷模表揚暨績優獎學金頒獎活動。因應新冠肺炎疫情影響，今年取消集結各校共同參與的大型室內表揚儀式，改由小港區17所學校各自於校內舉辦，希望藉此期勉學子們見賢思齊，傳揚孝親美德。

今年的表揚活動中，各校所推舉的孝親楷模皆有令人感動的故事，如個性穩定又細心的桂林國小林同學，母親在外地就業，無法常常陪伴林同學，即使十分思念母親，仍協助盡責照顧妹妹，同時打理家中大小事務，讓遠在他鄉的母親安心工作。此外，樂觀及積極向上的中山國中陳同學，雖然身處清寒的單親家庭，即使母親已不在身邊，家境生活困苦，不僅時常幫忙家務，也努力學習，做好學生本份，在課業成績表現突出，母親節時最感謝身兼母職的父親，滿滿的感恩之情溢於言表。

小港國中校長邱元甫表示，今年雖然受到新冠肺炎疫情影響，但中鋼公司秉持取之於社會，用之於社會的理念，在配合防疫的最高原則下，仍持續辦理小港區這個意義非凡的活動，感謝中鋼公司的用心。此外，本次孝親楷模表揚事蹟亦值得大家學習，期許學子們繼續保有愛與感恩的心來孝順父母親。

母愛最無私，勝似春暉榮大地；親情難定價，宛如寶庫燦金光。中鋼公司孫宏魁處長談及，因疫情關係而請各校自行辦理表揚活動，雖然無法ㄧㄧ與所有得獎同學當面道賀，但透過孝親事蹟了解到，每位楷模學子背後都有偉大的親人做為榜樣，亦都擁有正面積極的人生觀。中鋼公司感謝各校舉辦表揚活動，讓學子們藉此母親佳節將感恩的心化為具體行動，使得孝心與愛心散播飛揚在社會各個角落。

(工商 )