外電引述知情人士透露，大陸監管機構正在考慮收緊大陸公司赴香港或海外上市的規定。

消息指出，大陸證監會正在研擬方案，將要求尋求在大陸以外地區進行首次公開招股的公司提交上市文件，以確保它們遵守本土的法律法規。這種審查還將尋求防止任何可能涉及國家安全的敏感數據洩露。

知情人士表示，相關討論還處於初級階段，未來還有可能發生變化。消息一出，港交所盤中跌2.44％，報455.6元，最低見452.4元創逾一個月低，成交約276萬股，成交額為12.76億港元。

(工商 )