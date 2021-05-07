傳陸證監會考慮收緊中資公司海外上市規定 15:502021/05/07 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外電引述知情人士透露，大陸監管機構正在考慮收緊大陸公司赴香港或海外上市的規定。 消息指出，大陸證監會正在研擬方案，將要求尋求在大陸以外地區進行首次公開招股的公司提交上市文件，以確保它們遵守本土的法律法規。這種審查還將尋求防止任何可能涉及國家安全的敏感數據洩露。 知情人士表示，相關討論還處於初級階段，未來還有可能發生變化。消息一出，港交所盤中跌2.44％，報455.6元，最低見452.4元創逾一個月低，成交約276萬股，成交額為12.76億港元。 陳明文稱不認識寶和會 被消費 康和證早已是專業治理 再創營運高峰 (工商 ) #考慮 #收緊 #尋求 #成交 #傳陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸電動汽車業擴廠 強攻海外 04:102021/05/07 全球財經 拜登跟川普一樣狠 傳對陸投資禁令延續 13:472021/05/07 財經 華為遭美制裁 謝金河想起這悲慘案例 08:552021/05/07 財經 愛迪達傳賣銳跑 安踏李寧搶進 04:102021/05/07 全球財經 台積賺不到萬元落跑 男大生靠這招用30萬狂撈千萬 16:482021/05/07 財經 和泰車訂標 綠能車2025占比4成 04:102021/05/07 財經焦點 小三通復航 陸委會：評估後推動 04:102021/05/07 焦點新聞 台股收盤大漲290點站上17200點 台積電大漲12元收599元 13:432021/05/07 財經 鳳凰衛視創始人女婿 涉非法集資遭拘 11:272021/05/07 財經 陸統計局：經濟恢復基礎還不牢固 料全年CPI漲幅低於3％ 14:142021/05/07 兩岸 騰訊急向美磋商 保兩遊戲公司 04:102021/05/07 全球財經 財經熱門新聞 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 台積賺不到萬元落跑 男大生靠這招用30萬狂撈千萬 - 財經 印度疫情...威脅全球經濟 - 日報 不惜重複下單風險 大客戶敲門 台積電28奈米缺爆 - 財經 後發先至？IBM獨步新晶片製程 台積電未來勁敵？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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