台北市政府去年9月推出市政服務APP「台北通」，強調「虛擬卡證整合」、「規費繳費」及等4大便民功能，但市議員王欣儀發現，佔會員數達8成5的長者與學生族群，原想用虛擬卡享受搭車扣點、免費進出公有場館，卻因設備及系統問題卡關，必須出示實體卡才能完成，讓她批台北通根本是「台北不通」。

資訊局長呂新科回覆，台北通是行動載具版本，與以往卡證版本不同，會有上線時的轉換期，需要時間滾動式修正，北市是朝「全覆蓋場域」為目標，虛擬卡並非為了取代實體卡而設計，而是具有補充功能，且台北市只有敬老卡和學生卡有發卡，一般市民沒有發卡，才需要行動載具補充，至於場館卡證識別，會再確認館方情況，有遺漏的部分會盡快補齊。

王欣儀今赴市議員財建部門質詢時指出，專為台北市民設計的台北通，只要民眾辦理敬老卡、學生證等票證，即可成為台北通的當然會員，其中又以4萬4000人的敬老族群與10萬6000人的學生為最大族群，佔了台北市民會員總數的85％。

王欣儀批，台北通雖號稱能做到虛擬卡證整合服務，最常使用敬老卡搭車扣點的長者，卻發現虛擬卡系統缺乏扣點功能，到各場館欲享受免費入場服務時，也須出示實體卡才能順利扣點；學生欲用學生優惠免費進入動物園時，甚至因園方未建制QRcode設備，只好拿出實體學生證來刷，她直言「號稱虛擬卡帶著走，台北場館任我通的台北通，實際上是『台北不通』。」

此外，王欣儀發現，台北通號稱下載號稱可享有37處公有場館優惠，但許多場館仍須使用實體卡才能享有優惠，內部景點如市長官邸藝文沙龍、北投溫泉博物館、芝山文化生態綠園等場館，本來就無須門票即可免費入園，跟「台北通優惠」根本並不相干。

王欣儀怒批，自台北通上線後，至今會員總數共38萬8千多人，其中台北市民會員只有17萬7千多人，竟然不到5成，她要市府想想為何台北市民不願買單，以及北市府該如何有效提升台北通下載率。

王欣儀建議，資訊局應快促成跨局處協調，將各場館的硬體設施同步升級，讓地方能適用台北通虛擬卡優惠，並盡快提供足夠誘因促使民眾下載，同時也要照顧最常使用的學生與長者族群，倘若方便性不足、其他功能也使用不到，就不會有市民下載。呂也回應會努力做到。

(中時 )