新竹縣橫山鄉九讚頭公墓在1997年初被人發現有1個全新上海式棺木被棄置，棺材已封棺，但第二層壓克力遭破壞，死者疑似遭人強行拉出，屍體被移到一旁樹林焚燒，地上還有殘餘壓克力碎片與杉木燃燒灰燼；不過警方偵辦好幾個月仍無頭緒，當地甚至傳開「死人復活」異聞，一度吸引不少民眾夜訪試膽。

新竹縣橫山鄉九讚頭公墓在1997年初被人發現有1個棄棺，案經橫山分局偵辦多月，卻不見消息；據了解，警方只在案發初期對週邊幾家棺木店進行詢問，無結果後即將全案歸檔，外界認定為焚屍命案的離奇案件，對於警方辦案的草率態度相當不滿。

九讚頭公墓當年被發現1副全新上海式棺木被棄置，最先是一位家住橫山鄉的林姓風水先生所發現，不過由於未報案，該副新棺一直棄置於公墓一角，任由風吹雨打，事後消息傳遍鄰週四鄉，吸引不少好奇民眾前往探看，自此，九讚頭公墓就傳出「死人復活」奇事，一度還有不少青年男女，夜間騎乘機車，結伴上山看新棺，在地方上成為話題。

據最先發現新棺的林姓風水師說，他在去年十月間發現棺木時，曾詳細看了棺木內部，發現棺木第二層壓克力蓋，有人為破壞痕跡，林姓風水師根據專業經驗表示，該副棺木是經過封棺動作，死者是從壓克力蓋破洞處被拉出，移到上方樹林邊焚燒，所以樹林邊焚燒處還餘留不少杉木灰燼，但現場並未留有骨灰殘骸。

現場未發現屍體殘骸或骨灰原因，有可能是天雨沖刷所致，不過，從棺木第二層壓克力碎片也在焚屍處被發現，警方認為應該是犯嫌移屍時，不小心連該壓克力破片也一同隨著屍體移動，所以才會在離棺木50公尺處的樹林被發現。

時任橫山分局長黃武松表示，全案是有所蹊蹺，不過，案發後數月，警方連棺木來自何處都未查明，且警方對該案的調查，也已停擺，棄棺焚屍案可說是難辦了；據悉，犯嫌應該是因為死者沒有死亡證明書，也沒有埋葬許可證明書，才會利用半夜移屍到九讚頭公墓，過去雖有民間葬儀社業者，為了節省六千元的火葬費，私自在公墓旁或少人出現的荒郊野外，偷偷處理屍體情事，但目前法令已經明文禁止，毀屍也是重罪，正常情況不會如此處理屍體。

(中時新聞網)