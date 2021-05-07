苗栗分局公館派出所長吳國基拘提暴力嫌犯時，遭持刀拒捕刺殺腹部，送醫急救後仍在加護病房休養，警政署署長陳家欽今(7日)下午特地南下前往衛福部苗栗醫院，與苗栗縣縣長徐耀昌一起慰吳員，除關懷員警眷屬外，並協請醫院給予最佳之醫療照護，對於員警英勇表現給予肯定，也期望所長早日康復。

苗栗公館派出所長拘提嫌犯遭刺傷，警政署長，縣長徐耀昌齊探視慰問。(戴志揚翻攝)

苗栗分局公館派出所長吳國基，前(4日)晚間率2名員警持拘票前往公館一名有嚴重暴力傾向，涉及家暴與毀損的鍾姓男子家中進行拘提時，遭到鐘男手持武士刀拒捕，警利用辣椒水、防彈臂盾進行制伏搏鬥之際，員已將鐘嫌壓制，未料突然又遭鐘嫌拿起武士刀猛刺，當場刺穿所長腹部，但所長卻不知自己受傷，直到鐘嫌上銬後，由其餘員警戒護後，才發現自己血流如注，立刻送醫急救，經手術後已無生命危險。

警政署署長陳家欽表示，維護社會治安是警察的義務與責任，全體警察時時刻刻都在崗位上盡心盡力、犧牲奉獻，甚至用生命保護人民的安全，對於同仁執法遭暴力刺傷，希望司法能予嚴懲重罰，以有效杜絕暴力、挑戰公權力情事，並且感謝縣長的關心及醫療團隊全力給予受傷同仁最優質照料及讓家屬放心。

另外徐耀昌也感謝衛福部苗栗醫院全體醫療團隊動員內、外科醫師全力救治，目前所長傷勢穩定；也希望大家了解警察工作時時刻刻面臨不確定之危險，除同仁應隨時保持自我安全意識外，也請社會各界多給予警察支持與鼓勵。

(中時新聞網)