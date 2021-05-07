台中市清水區嘉陽高中校門口，上月30日發生一起死亡車禍，一名張姓高一女學霸，上午過馬路上學時，遭一輛煞車失靈巨業公車輾斃，屍身不全，無法穿上衣服，家人又付不出8萬元遺體修復費，不料76行者卻主動連絡表示，願無償幫忙，才能讓女兒頭七時，漂漂亮亮的走回最後一程。張母今天首度露面流下眼淚，由衷感謝76行者相助，並且透露，76行者其中一名女成員，是前一晚被一名走路一柺一柺少女托夢求助，猜想可能是女兒，便允諾會幫忙完成最後遺願。

漢翔公司派員親送員工制服、榮譽識別證、勇鷹號新式高教機模型等，盼讓張同學能夠在天堂圓夢。（中時資料照）

一直是全班第一名的張姓女高中生，是個品學兼優、乖巧懂事的孩子，意外發生後，張母終日以淚洗面，一直走不出喪女的悲痛。張母說，女兒被公車輾過後，左腳、骨盆都嚴重扭曲變形，遺體修復費高達8萬元，根本籌不出這筆錢，就在女兒頭七快頭時，76行者突然主動與她聯絡，表示願意無償幫助，她今天首度露面，就是要跟76行者表達感謝之意。

據「ETtoday新聞雲」報導，張母受訪時透露，76行者一名女成員，夢見有個少女一枴一枴向她走來求助，當時女成員猜想夢中的少女，可能就是被公車輾斃的嘉陽高中張姓女學生。隔天76行者到張女靈前擲筊，詢問是否願意接受幫忙，果然擲筊一次就是聖筊，於是76行者一行6人在頭七前一晚，花了將近4小時完成遺體修復，讓張女美美的走完最後一段路程。

「76行者非常的尊重女兒，修復過程過程中細心又專業，如同對待自己女兒，連幫忙穿衣服都在白布下進行，非常感謝76行者善心義行」張母懷著感恩的心落淚如是說。

(中時新聞網)