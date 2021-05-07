知名直播主連千毅和被封為「真人版娜美」的老婆生了2個兒子，自己進出2次監獄，多次鬧出緋聞風波，辣妻都不離不棄，讓他特別感動，透露自己一出獄就買了要價8千萬的200坪豪宅給老婆，日前他也在臉書開箱內部裝潢，更意外透露，他回到家為了體恤老婆，還會幫忙做家事洗碗的畫面。

連千毅在4月中就曾分享過房子內部的裝潢，能看到豪宅的地板、牆壁都是灰色大理石紋路，看起來低調奢華又不落於俗氣，主臥室旁還有整片落地窗，能讓陽光照射進來，當時連千毅還在內文開玩笑說道，「誰說結了婚，男人就沒了自由...？我自由的很.... 每天想掃地就掃地....想洗碗就洗碗」。

連千毅的裝潢低調奢華。（圖／翻攝自MEIMO 蘭庭精品臉書）

臥室的床也是進口的，要價不菲。（圖／翻攝自MEIMO 蘭庭精品臉書）

一整排美酒十分享受。（圖／翻攝自MEIMO 蘭庭精品臉書）

據《三立新聞網》報導，連千毅家的大理石是從義大利進口，竟要價上千萬，兒子房間更設有流滑梯、小帳篷及200輛玩具車，客廳還有一整排酒櫃，裡面全是買放整齊的名酒和酒杯，從一樓到四樓是一家人的活動空間，五樓就是連千毅自己的書房，再上去其他層則是保存貴重物品的個人空間。

由老婆不喜歡家裡有外人在，因此連千毅家沒有請傭人，而是由他自己動手，儘管他回到家常常已經大半夜，但體恤辣妻已經照顧孩子一整天，他會讓妻子和孩子先去睡覺，一手包辦家事，不但幫忙洗碗，還會清理客廳、浴室等地方，意外展現出好男人的一面。

(中時新聞網)