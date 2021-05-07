母親節將至，還沒想好送給媽媽什麼禮物的。如果媽媽喜歡讀書，不妨考慮電子書閱讀器啊！不僅沒有藍光，還可以根據隨意更改字體大小、行距，閱讀的同時也可以好好愛護媽媽的雙眼！

針對母親節檔期，樂天Kobo推出限時優惠，自5月7日至5月9日，全站中外文電子書單筆消費滿555元，送樂天點數111點（1點=1元），電子書閱讀器即日起至5月10日止，最高現折1000元，再送購書金800元優惠。除全站的點數優惠，樂天Kobo也推出三大書展：「大國思維，你catch沒書展」、「翻轉人生致富之路書展」、「企業困境的戰勝操盤書展」，單本皆享85折優惠，搭配全站優惠更划算。

樂天Kobo目前一共販售四款電子書閱讀器，各機款皆有搭售原廠保護套，不僅可保護機身，掀蓋喚醒功能更有延長閱讀器的壽命。此次母親節優惠，旗艦機種Kobo Forma現折1000元，再送800元購書金！（8GB原價7,990元，優惠價6,990元；32GB原價9,300元，優惠價8,300元）是唯一支援Dropbox雲端儲存功能的機種；而中階機種Kobo Libra H2O，與旗艦機款同樣搭載300PPI高解析度，七吋螢幕更有黑白兩色可選，IPX8的防水等級，可於水下2公尺深持續60分鐘，在泳池、泡澡時都能徜徉書海母親節優惠現折650元，只要5049元就能帶回家，活動期間還送800元購書金。若是電子書新手，則可選擇六吋螢幕機種Kobo Nia及Kobo Clara HD，8GB記憶體可收藏約6000本書籍，輕巧的體積更適合隨身攜帶。Kobo Nia售價2999元、Kobo Clara HD售價3999元，活動期間皆送500元購書金。

針對母親節檔期Readmoo讀墨電子書推出電子書閱讀器相關活動，可搭配保護套或是套書一起入手。（Readmoo提供／黃慧雯台北傳真）

母親節活動期間，Readmoo讀墨電子書則同樣推出電子書閱讀器相關活動，提供贈送保護套，或是再加上套書的組合，閱讀器與好書一起擁有。目前提供mookInk Pro（10.3吋）、mookInk Plus（7.8吋），6吋mookInk系列閱讀器在活動期間的套組已售完，有興趣的朋友還是可以選擇7.8吋或是10.3吋閱讀器搭配套書或是保護套的組合，送給媽媽更大的閱讀空間，徜徉浩瀚書海。

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