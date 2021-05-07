A股7先漲後跌，上證指數低收22點，連跌3日。市場交投熱絡，兩市成交額合計較6日增至8,839億元。總結本周，滬指累計跌0.81％，連跌兩周，累計跌1.59％。
香港信報報導，上證指數7日早段反覆靠穩，曾高見3,457點，漲16點，漲幅為0.48％，午後由漲轉跌，最低見3,416點，跌24點，跌幅為0.71％，收市報3,418點，跌22點，跌幅為0.65％，成交額為4,110.79億元。
深成指開市後窄幅震盪，曾漲69點，漲幅為0.49％，高見14,280點後走軟，隨後跌幅不斷擴大，以全日最低位收市，收報13,933點，跌276點，跌幅為1.95％，成交額為4,728.04億元。
滬深300指數報4,996點，跌65點，跌幅為1.29％；創業板指數報2,910點，跌104點，跌幅為3.46％。
各類股個別發展，鋼鐵股跌逾1％；化工、房地產、金融股偏軟；煤炭股漲逾4％；水泥股漲逾2％；有色金屬、石油股漲逾1％；電力股靠穩。
(工商 )
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