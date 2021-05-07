擁有獨特創新文化的矽谷，被稱為「最靠近夢想的地方」，Google、Facebook、Apple、Yahoo等耳熟能詳的科技公司，全都聚集於此，是不少人心目中的「求職聖地」。這裡以透明、平等、重視人才聞名，面試過程亦有別於傳統，像是網友灣區下午茶應徵Quora的經驗就相當特殊，求職者除了接受面試之外，還可反過來擔任面試官。

Quora這家美國公司，對於台灣人來說或許有點陌生。灣區下午茶指出，Quora是一個類似Yahoo知識+的線上問答平台，因其含有大量文字，他認為應可做不少NLP（神經語言規劃）的東西，便決定上官網尋找ML（機器學習）相關的職缺，最後投遞的是Machine Learning engineer這個職位。

投遞履歷的隔天，灣區下午茶就收到Hiring Manager（招聘經理，以下簡稱HM）的來信，預約電話聊天的時間。因信中提到他是Machine Learning engineering團隊的負責人，他便事先做好了技術相關的準備。在電話中，對方詢問了背景、技術相關的問題，也回答了他提出的許多疑問，談話過程相當愉快。

接著正式進入面試階段，第1關是透過電話，時長1小時，主要詢問ML相關的問題。而電話面試通過後，迎來的是on-site interview（現場面試）。面試共5輪，早上2輪、下午3輪，每次1小時，主題從寫程式到純粹口頭問答都有，面試官皆來自HM團隊，也就是錄取後會一起工作的同事們。

其中，寫程式的那2輪，是灣區下午茶認為最有意思的。不像多數公司僅提供像Leetcode的演算法問題，Quora的題目模擬了真實的工作情形，像提供一個包含程式碼的資料夾，附上程式碼的作用，以及某人回報的問題，面試者必須找出問題是如何產生的，以及如何修補，修補完後要寫unit test，整個過程都可上網查閱資料，非常接近日常工作的環境。他認為，「這種貼近實際工作環境的面試方式，可以很有效地看出一個人做事的風格與解決問題的系統」。

確定錄取之後，這趟面試之旅並未就此結束。Quora有個特殊的步驟，會請錄取者再來場reverse interview，讓他們變成面試官的角色，與團隊聊聊天。灣區下午茶指出，自己沒有在其他地方遇過這樣的環節。雖然最後因為其他考量，得遺憾地婉拒這個Offer，他認為這家公司的面試體驗，是他在所有公司之中最喜歡的。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，前進矽谷工作，是不少人的夢想，無論在何處求職，在準備面試的過程中，除了本身技能的精進外，善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由眾人經驗分享，協助面試者瞭解企業文化評價並汲取相關應試經驗，亦可察覺與避開不知道的雷點或無心之失，獲悉有利於面試現場的種種訊息，提高錄取機會。

(中時新聞網)