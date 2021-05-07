AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）

美國空軍F-16C戰機最近全副武裝，長程飛入南海巡航。除了翼梢掛載5枚較重的AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）外，翼下掛架還有1枚較輕的AIM-9「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈。

據《戰區》（The War Zone）網6日報導，這引發了許多軍迷關注，不斷問，為何F-16總是把AIM-120，而不是把AIM-9掛載在翼梢。為了尋求確切的官方解答，《戰區》記者羅格威（Tyler Rogoway）針對這點，乾脆直接詢問了洛克希德馬丁（Lockheed Martin）。

而洛馬說明，F-16能同時掛載不同的飛彈，如AIM-120和AIM-9。而AIM-120會掛載於翼梢，是由於要減少機翼振顫（wing flutter），並仍確保任務性能。這說明了為何無論訓練狀況如何，多數F-16都會在翼梢掛載重335磅（近152公斤）的AIM-120。

不過，如伊拉克和埃及等，部分飛F-16的空中兵種尚未獲准採購主動雷達歸向的AIM-120，加上能買的半主動雷達歸向的AIM-7「麻雀」（Sparrow）飛彈沒辦法裝在哪兒，因此翼梢往往會掛載重量大約只有一半的AIM-9飛行。

全世界各地空軍有超過4,600架F-16，其中約有半數仍在服役。幾十年來，這款戰機一直被密切研究，也不斷在進化升級。

(中時新聞網)