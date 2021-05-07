身穿灰白上衣的阮姓男子被警方逮捕，神情仍自然、未見慌張。（民眾提供／林欣儀台中傳真）

台中阮姓男子疑涉入祖母、大學同班劉姓女友失蹤案，檢警日前重啟調查，並於本月4日搜索阮男住處，從監視器畫面可看到，阮男見到檢警上門不但未見驚慌，被帶走時碰到社區保全還微笑、打招呼，而偵辦員警從阮家查扣多箱物品，裡面包含疑似是阮男祖母的牙齒等證物。

本月4日早上近8時許，10多名員警在阮男住處外埋伏，見綁著馬尾、身穿灰白色上衣的阮男從社區走出，立即趨前逮捕他，並由阮男帶路前往搜索其住處，前後搜索時間約3小時，直到11點才警方才帶著阮離開，檢警並查扣電腦及3、4箱相關證物。

而阮男見到檢警找上門仍神態自若，與員警對談過程神情自然，未見涉案應有的驚慌或緊張情緒，甚至遠遠見到社區保全時還微笑、揮手招呼。社區住戶說，阮男所住房子是其祖父遺留下來，他每天早上約7、8點時外出，直到傍晚5、6點返家，平時看起來還算正常，雖比較沉默寡言，但碰到保全時都會揮手打招呼。

此案起於14年前就讀國立中正大學的劉姓女大生，當時從彰化住家離開後即失蹤，家人懷疑其同班阮姓男友與劉女失蹤有關，卻苦無證據，警方追查發現，阮男的祖母也於2015年就醫後離奇失蹤，且阮男在祖母失蹤後還盜領祖母的存款，懷疑他涉及祖母失蹤案，而在日前搜索時，則查扣疑似其祖母的數顆牙齒，檢方因而依涉嫌殺害直系親屬聲押獲准。

(中時 )