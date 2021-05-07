4月出口金額出爐！財政部公布，4月出口349.6億美元，創歷年單月次高，年增率為38.7％，超過財政部原本預估情形，也創連10個月連續正成長的「連10紅」紀錄，累計前4月出口1329.1億美元，較去年同期增加28％。

4月進口金額287.9億美元，也是單月次高，較去年同期增加26.4％，累計前4月進口金額1123.6億美元，較去年同期增加22.4％。4月出超金額61.8億美元，累計前4月出超金額205.5億美元，較去年同期增加85.2億美元。

油料費、機票價格增幅站上40年新高 通膨拉警報 ４月CPI年增2.09％
《通信網路》立端Q1獲利登同期高 擬配息3.3元、殖息率逾5％

(中時 )

#4月 #出口金額 #6億 #財政部 #年增率