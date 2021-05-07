4月出口金額出爐！財政部公布，4月出口349.6億美元，創歷年單月次高，年增率為38.7％，超過財政部原本預估情形，也創連10個月連續正成長的「連10紅」紀錄，累計前4月出口1329.1億美元，較去年同期增加28％。
4月進口金額287.9億美元，也是單月次高，較去年同期增加26.4％，累計前4月進口金額1123.6億美元，較去年同期增加22.4％。4月出超金額61.8億美元，累計前4月出超金額205.5億美元，較去年同期增加85.2億美元。
(中時 )
4月出口金額出爐！財政部公布，4月出口349.6億美元，創歷年單月次高，年增率為38.7％，超過財政部原本預估情形，也創連10個月連續正成長的「連10紅」紀錄，累計前4月出口1329.1億美元，較去年同期增加28％。
4月進口金額287.9億美元，也是單月次高，較去年同期增加26.4％，累計前4月進口金額1123.6億美元，較去年同期增加22.4％。4月出超金額61.8億美元，累計前4月出超金額205.5億美元，較去年同期增加85.2億美元。
(中時 )
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