資策會科法所與國立成功的學合作，7日舉辦「全齡健康及福祉科技法制」研討會，集結產、學、研專家共創智慧健康照護科技的法制策略，提出國內制度革新將成為未來推動智慧醫療關鍵。資策會科法所王自雄主任指出，2025年台灣將邁入超高齡社會，然而隨著科技迅速發展，高齡人口可能產生的問題如人際欠缺、慢性病、行動不便等，都將有解方，如何打造能滿足銀髮族健康樂居的友善科技環境，且透過法制革新推動產業發展，將成為未來醫療照護產業全球關注焦點。

如何運用科技，結合人工智慧（AI）、行動裝置於醫療與長照服務，為現今醫療照護發展的重要議題。該研討會邀集受恩股份有限公司副總經理翁國倫、在宅醫療學會理事長余尚儒、遠距照護服務產業協會理事長陳恒順、醫師公會全國聯合會副秘書長林工凱、公共衛生促進協會理事長唐菁華、成功大學法律系副教授葉婉如等各界專家代表，以「全齡健康與AI醫療」為題，針對「醫療照護」、「人工智慧」等法制分析國內外趨勢。

王自雄主任指出，我國自2025年起進入超高齡社會、每5人就有1人是65歲以上，至2034年全國將有一半以上人口超過50歲，而高齡人口的人際欠缺、慢性疾病、行動或近用不便等問題逐漸浮現。

所幸隨著科技迅速發展，上述社會問題逐漸有了各自解方，如聊天機器人、遠距健康監測、網路取代馬路、數位教育及平權等，而如何打造能滿足銀髮族健康、樂居、行動、人際互動及休閒娛樂的友善科技環境，並且透過法制革新推動產業發展，將成為未來醫療照護產業全球關注焦點。

成功大學副校長蘇芳慶表示，國內現今有許多新創產業正在起步，而在新興科技發展時亦需有法律規範相互配合，期望未來產官學群策群力，提出法制建言，促進生醫新創產業發展，一同共創美好未來。

經濟部技術處科技專案著眼於國家科技長遠規劃，並致力推動智慧醫療創新服務產業生態系，如研發國人需求之AI智慧醫療應用，導入醫療院所推動醫療業AI化、發展軟硬整合智慧醫療系統，透過科技的力量，落實預防醫學以達到疾病預防，降低醫護人員工作負擔，提高醫療診斷效率。

在長期照護成為重要議題的現今，福祉醫療與科技產業的結合將成為未來趨勢，對此，資策會科法所所長王偉霖表示，面對人口結構重組與經濟板塊劇變情勢，應以完善的法制規範，協助新興科技帶動我國醫療產業升級轉型。資策會科法所作為政府法制幕僚，未來將持續專注新興科技法制研析，協助各界在技術應用與法制規範中衡平發展。

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