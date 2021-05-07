大陸外交部發言人汪文斌今（7日）主持例行記者會。有記者提問，我們注意到近日韓國政要，日韓兩國相關農業、漁業協會和從業人員相繼對福島核污染水排海一事表達反對立場，越南外交部也主張應採取負責任態度應對核事故。中方此前已多次敦促日方審慎處理福島核污染水排海問題，請問發言人是否有進一步的評論？

汪文斌就此表示，日本福島核事故污染水排海事關全球海洋生態環境安全，事關各國人民生命健康，國際社會普遍對日方此舉可能帶來的影響表示強烈擔憂。在日本國內也遭到廣泛反對。但時至今日，日本政府仍置國際責任、義務和道義於不顧，拒絕正面回應國際社會的關切。

汪文斌強調，我們奉勸日方，不要學鴕鳥，以爲把頭埋在沙子裡就可以萬事大吉了。我們再次敦促日本政府正視國際社會的嚴重關切，停止危害全球海洋環境和國際公共健康安全的錯誤政策和做法。在福島核污染水處置問題上，自覺接受國際社會，尤其是利益攸關方的實質參與、核查和監督。

(旺報 )