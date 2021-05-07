母親節到來，信義房屋全台多間分店準備近25,000朵康乃馨香皂花，供民眾免費索取，另外也推出「媽媽有魅力 信義送馨意」活動，利用社區幫APP客製化母親節電子賀卡分享，即可抽腿部按摩機..等多項好禮，還有「居家清潔」、「冷氣機清潔」以及「洗衣機清潔」服務直接現折百元，提前預約「居家清潔」還贈送浴室除霉(1間)，要讓天下媽媽輕鬆快樂的過母親節。

康乃馨香皂花是由一片片紙香皂製成，不止美觀，還可以摘下花瓣洗手，相當受到歡迎，母親節前夕，信義房屋全台各分店準備近25,000朵康乃馨香皂花，供民眾免費索取，可送給媽媽們表達情意。

信義房屋母親節推出多項活動，與社區媽媽們同歡。(圖/信義房屋提供)

除了送花之外，還可以搭配一張電子賀卡，只要在5月20日前下載並註冊「社區幫APP」，進入「媽媽有魅力 信義送馨意」活動頁製作母親節電子賀卡，不

止能透過電子賀卡向媽媽表達感謝，分享賀卡的同時還有機會參加抽獎，獎項則有腿部按摩機..等。

有了花朵及卡片傳情，也別忘了替辛苦的媽媽減輕工作，信義居家亦推出「居家清潔」、「冷氣機清潔」、「洗衣機清潔」三項服務均折價100元活動，提前預約「居家清潔」還贈送浴室除霉(1間)，活動即日起到5月20日止，信義房屋蘆洲長安店蔡明軒表示，今年的電子賀卡客戶們愛不釋手，康乃馨香皂花更是已被索取完畢，即使疫情又再升溫，但信義房屋與社區的好關係不因疫情有所影響。

已成立40年的信義房屋近三年已舉辦超過兩萬場社區服務，舉凡紗窗修繕、環境清潔、兒童繪畫、節慶手作、居家水電服務以及社區鄰里聯歡活動…等，疫情期間亦主動協助社區製作防疫標語、住家電梯面板包膜、發送隨身酒精噴瓶、主動提供椅子給排隊領口罩而久候的長輩，未來將持續以好服務、好生活為目標，將信義精神遍及所有社區，創造信義永續好生活。

(中時新聞網)