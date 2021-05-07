1111人力銀行近年在產學合作上布局，集結業界的資源，盼能攜手學界楷模共同合作成長，近期在大專院校也傳出好消息。位於新北的龍華科技大學，由文創與數媒設計系同學組隊，經校內教授指導，參與由電玩業者舉辦的「創意業配影片」競賽，獲得季軍殊榮；而位於台南的崑山科大，深化在地連結，與經營超過一甲子的黑橋牌香腸合作，規劃學生實習，降低學用落差。

知名網路休閒博弈遊戲《明星3缺1》由鈊象電子操刀，推出超過20年，從單機版本到網路對戰，甚至隨著手機科技發展，近年在手機遊戲市場也獲得許多玩家支持。近期廠商舉辦「第1屆校園全明星創意短片競賽」，吸引全台超過30所大專院校，以及近百位參賽者報名參加。

指導教授李竹旺指出，文創系課程設計就是要能與當代潮流進行對話，現在線上遊戲正夯，很少學生沒有玩過電玩，當得知競賽訊息後，就將其納入影音專題設計與競賽課程，鼓勵學生踴躍參賽，希望同學從學校的純創作，向外挑戰層次比較高的各項比賽，讓同學的創作可以針對主題發揮，從電玩經驗，提升成影視微電影創作，這是一個很好學習轉化的機會，而且紮紮實實的與當代對話。

龍華科大校長葛自祥表示，競賽獲獎不僅是學生創意及專業表現獲得業界評審認可的最佳證明，也充分展現龍華科大的務實致用的辦學成果。學校將持續培育更多優質創新人才，讓畢業生與產業順利無縫接軌，畢業即就業。

日前崑山科大校長李天祥（左４）率隊前往黑橋牌設於台南的香腸博物館，洽談產學合作，左５為黑橋牌董事長陳春利。（圖/崑山科大提供）

黑橋牌香腸經營超過一甲子，是台南在地品牌，目前全台不僅擁有超過30間門市，在台灣市佔率超過7成，公司透過不斷研發創意口味、進軍海外市場，成長茁壯。此次雙方合作，希望能從行政管理、生產管理、零售事業、休閒事業及海外事業，延伸相關產學合作。

崑山科大校長李天祥表示，崑山科大為培育人才與企業接軌等實務能力，與超過1200家廠商建立產學夥伴關係，積極推動「產業學院」，整合師生之研發能量，更與多家上市公司簽定人才培育計劃。近年極力將學校所贏得的績效成果轉挹成為學生有感的工作上，硬體方面注重學生學習及生活環境的改善。

李天祥指出，崑山科大近期積極禮聘國際名廚江振誠、時尚教父洪偉明及Bito創辦人暨創意總監劉耕名導演等業界專家擔任講座教授，實際蒞校授課傳遞知識與技能，以因應新時代的來臨，也讓外界能感受到崑大愈來愈活躍。在產業對接方面，更不定時拜訪知名企業，積極促成產學合作，讓學生能了解業界，並增進其能力不足之處。

(中時新聞網)