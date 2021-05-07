台北榮總新竹分院位於人口數不到10萬元的竹東鎮，近年積極推動AI人工智慧導入醫療，7日上午舉辦記者會，展現檢驗科成為AI智能化醫事檢驗環境，也配合COVID-19 疫情需求，加入國家檢驗隊，雖是偏鄉地區醫院，也展現不遜於都會區的醫療能量。

台北榮民總醫院新竹分院近年打造AI智能化醫事檢驗環境、提升醫檢量能、邁向精準醫療，也提升各式軟硬體設備，院長彭家勛表示，醫療邁向AI人工智慧化已是國際趨勢，可突破時間壓力和減少人為錯誤，提供個人化的醫療及健康管理。

受到新冠肺炎影響，台北榮民總醫院新竹分院也超前部署，建置地區醫院分子生物檢驗診斷技術，成為首批加入國家檢驗隊的地區醫院，也是各榮民分院之首，也獲得2020 SNQ國家品質標章殊榮。

檢驗科主任楊婉華提及，該院在榮民體系分院中，率先建置智慧抽血櫃檯及報到系統，從抽血環境改造、引進智慧化採血設備系統，在尖峰時間使病患平均等待時間縮短為5.3分鐘，大幅減少等候期，也使醫檢師有更多專注力關心患者。

台北榮民總醫院新竹分院也引進7大檢驗流程優化項目，包含智慧型採血管理系統、智能型自動化檢體分揀系統、生化免疫複合分析儀整合、智能連線型血糖機資訊管理系統、智能訂單系統、實驗室資訊管理系統、嚴重特殊傳染性肺炎分子檢驗負壓實驗室等，提升醫療品質、照護質量及醫院形象。

楊婉華也指出，AI智能化醫事檢驗環境的打造，除了服務患者、帶來更好的醫療品質外，也期望成為育才、留才的關鍵，期望能深耕在地醫療，培育優秀醫檢師，落實「以病人為中心」及「以員工為家人」的核心醫療理念。

(中時 )