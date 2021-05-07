酷玩樂團近日最新單曲〈Higher Power〉，竟將樂迷帶往外太空的異想世界。他們與正在國際太空站工作的法國籍太空人托馬斯佩斯凱（Thomas Pesquet）星際連線，進行銀河系新曲首播，帶領粉絲感受跨越地域限制的超能量。酷玩樂團此次發表新作，歌詞中還唱道：「I’m so happy that I’m alive」，在疫情仍舊不能鬆懈的此刻透過音樂傳遞鼓舞人心的力量。

透過直播影片，帶領觀眾看見太空人真實的工作景象，貝斯手蓋貝瑞曼（Guy Berryman）也提問道「在太空站工作了6個月的時間，你有什麼感想？」，托馬斯表示：「一開始還有機會離開太空艙漫步太空中，但後來其實工作很忙碌、感覺時間過得很快，或許就像你們在巡演一樣，後來會開始想家、想要停下腳步休息一下，覺得可以回家真好。」主唱克里斯馬汀（Chris Martin）則打趣說：「好像開啟巡演，但我們只能坐在巴士裡6個月，無法真正開唱一樣。」

〈Higher Power〉融合復古電子節拍、充滿異次元想像的新曲是特別請到曾為泰勒絲（Taylor Swift）、凱蒂佩芮（Katy Perry）、威肯（The Weeknd）等人打造全美排行冠軍金曲的製作人馬克斯馬丁（Max Martin），與酷玩樂團成員共同操刀監製，打造出酷玩樂團音樂旅程的全新篇章。全新單曲〈Higher Power〉7日起全球同步數位上架。

(中時 )