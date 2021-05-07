「小時候家裡是做小吃的，每天我都要幫忙洗成千上萬的碗，所以我練就超強的洗碗功夫！」笑著分享自己洗碗絕活的林煒倫，有著一副柔軟嗓音，舒緩地說出自己的生命故事，也娓娓道來他在永慶房屋15年來看見的人生百態和體悟。

龐大的經濟壓力 決心給自己一搏的機會

從小就在彰化老家裡幫忙生計的林煒倫，年紀輕輕就體會到經濟的重擔。大學時考上了有穩定出路的會計系，但因為家裡的經濟壓力和自己的就學貸款，讓他想找個有機會薪水高一點的工作。再加上不喜歡一直待在電腦前、做單調的文書作業，所以有高薪機會的房仲業務就成了煒倫的不二選項。

家人起先很反對，父母擔心這份工作不容易做到業績，台北物價高，又有租房子的開銷，會不會還是留在彰化比較好。但煒倫想說，當時公司提供新人前九個月每月四萬的收入(現為前九個月每月5萬)，提供宿舍也有租屋補貼，可以節省很多錢，於是決定給自己九個月的時間拚看看。沒想到他第二個月就成功成交，而且陸陸續續有業績，也就越做越得心應手。更因為常常接觸人群的關係，讓他經歷了許多精彩的冒險故事，也累積了豐厚的生命歷練。

想要成功多少，看你為他人付出多少

煒倫第一次成交的經驗很微妙，當時的店長要他去找掛廣告的地方，煒倫找到一個適合的地點，但是要初入行的煒倫按下屋主的門鈴，著實讓他掙扎了好一會，深怕遭到屋主斷然拒絕。鼓起勇氣按下門鈴後，沒想到應門的屋主態度非常好，不但欣然同意，還向煒倫詢問當地的房市價格，最後更直接將房子委託給煒倫銷售。

「我只是去掛個廣告，結果卻帶了個物件回來，連我自己都被嚇到。」煒倫笑說，「後來這間屋子我順利的賣掉了，成為我第一個成交的案件。」從這次經驗中，煒倫也體會到正是因為屋主給他的友善，讓他願意竭盡全力的幫助對方。因此他也期許自己能夠先釋出友善也先給予付出，跟客戶展開互助的正向循環。

所以有一次，煒倫接待到一名來自香港的客戶，只能完全透過網路連線的方式跟他看房，比起實際看屋難度提高不少。但是煒倫不嫌麻煩，盡可能地用各種方式協助客戶了解屋況。照片、格局圖、視訊討論等等的方式，當時能想到的方式煒倫都做了。最後香港客戶決定要買，但他人在香港怎麼辦？煒倫只能先跑去找屋主簽約，再親自帶著合約飛到香港找客戶完成簽約。「當時只想著趕快把任務完成，直到下飛機之後我才突然意識到：哇！那是我人生第一次坐飛機耶！」

如今在永慶15個年頭的煒倫，每年的業績動輒突破千萬，更已經晉升百萬年薪階級。但對他來說，這份工作的成就感，不僅來自高薪，更來自完成客戶交付的請託。

在永慶打拼超過15年的煒倫，每年業績動輒千萬，晉升百萬年薪階級。煒倫分享，成功的關鍵在於你願意為客戶付出多少，決定了你的成功能有多高。(圖/永慶房屋提供)

走進屋子就是走進屋主的生命裡

煒倫說，買賣房子對任何人來說都代表著人生大事，這些人生大事有的令人喜悅，有的可能令人感傷。不管是哪一種，他都有能力幫助人們度過這些轉折，可能是讓客戶開心迎接人生新階段，或者讓他們在低潮時感到被支持、被好好地對待。

也因為房仲的工作，往往需要進到別人的家裡。他越來越感覺到，一間房子能夠呈現出居住者的生命故事，也能傳遞出屋主的特質。也因為屋內的隱私氛圍，讓屋主更容易分享他們內心的想法和情緒。在那個時刻，煒倫宛若能潛入屋主的生命深處，體會到他們的喜樂與憂愁。

「從屋主的家中離開時，你會驚覺你好像跟進門前的自己不一樣了。他們可能會向你說一些他們從來沒有跟其他人講過的事情，你甚至比他的朋友都還要親近他。從屋主的分享中，你會好像獲得某種特權，也因此在你身上產生了某種責任、和使命感。」

所以為每一名客戶給出最大的努力，不辜負他們交付的信任，對煒倫來說是最重要的事情。不管最後有沒有成交，讓客戶都能由衷的感謝你，是他最大的成就感來源。

「業務工作會讓你接觸到世界的不同面向，遇到不同的人們、聽到很多故事。久而久之，你會體會到你是有能力幫助別人的，這會讓你很有能量、也會讓你很感激自己所獲得的一切。這是不自己走過一遍，永遠不會體會到的。」

每一面錦帶之下，除了代表著煒倫的出色服務，也都代表許多客戶的生命故事。林煒倫很榮幸也很自豪，能夠在這些客戶面對人生大事時，貢獻自己的小小心力。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)