獨/盼成母親心中的驕傲 玻璃娃娃淚崩：不想當廢人

現年42歲、來自馬來西亞的陳靜琪，患有先天性成骨不全症，俗稱「玻璃娃娃」，2019年10月嫁給台灣口足畫家許世皇，成為台灣媳婦。母親節前夕，身在異鄉的她接受《中時新新網》專訪，淚曝曾一句話傷害母親的心。

陳靜琪與母親感情好，也感念她的養育之恩。(照片/陳靜琪 提供)

無懼的愛／不畏身體缺陷勇敢說愛 玻璃娃娃戀上截肢男

樂觀、開朗總給人滿滿正能量的靜琪，過去的她其實並不喜歡自己，甚至怨老天「為什麼不能像姊姊上學，和弟弟一樣跑來跑去，其他人都正常，卻只有她是這樣?」小時候的靜琪容易骨折，皆由她的母親全天候照料，只要骨折不能動時，媽媽早晨都會端水到床邊，幫她刷牙洗臉、餵早餐。

「生命鬥士」陳靜琪不畏身體殘缺，積極、樂觀的她想當一個正常人。(照片/游定剛 拍攝)

為人父母的辛勞，養兒育女大不易，何況要照顧身障的孩子，所花費身心壓力是更加倍，靜琪的媽媽保有傳統思維，從前擔心她四處奔波、身體吃不消；爸爸態度則大不相同，反希望她多去挑戰、接觸外面的世界。幾年前，靜琪的爸爸離世後，媽媽態度卻大轉變了，變得和她爸爸以前一樣，許多事都願意放手讓她做。

受疫情影響已兩年未回馬來西亞，靜琪透露非常思念母親。(照片/游定剛 拍攝)

不過，靜琪憶起剛做生命演講時常四處奔波，她的母親曾問她「我們家又不缺（錢），妳為什麼要把自己搞得這麼累?」靜琪則回母親「媽，我想要做一個正常人，做自己想做的事，不想要吃飯、睡覺、上廁所等死」。未料，母親聽完隨即轉身離去，靜琪坦言，當下這句話深深傷害媽媽的心，至今仍相當後悔。

陳靜琪擔任生命講師，分享自己心路歷程的故事。(照片/游定剛 拍攝)

不畏身體殘缺，反而勇敢面對自己，談及兒時記憶，靜琪感念父母，她和我們透露，十三、四歲某天夜晚，突然呼吸困難，父母緊急將她送往醫院，因病情很反覆，一下發冷發熱，靠著氧氣維持。住院期間的某天晚上，靜琪身體非常不舒服，她就突然爆哭，這時媽媽用力抱著她，陪她一起哭。靜琪說她印象非常深刻，母親在她的耳邊大聲問老天「祢為什麼要我的女兒受這麼多的苦?」這句話深深地打在她的腦海裡，那個被母親用力抱的感覺，像是一個媽媽，很害怕失去她的孩子一樣，母女倆就一起抱頭痛哭。

母親節將至，人在異鄉的靜琪，不忘向遠在馬來西亞的媽媽告白，「媽，對不起，平時講話很直白，是想讓媽媽更了解，我不想當廢人，而是想當有用的人。」更感謝母親放手一搏，讓她能夠四處去挑戰與冒險的機會，希望可以做到母親心中的驕傲。

(中時新聞網)