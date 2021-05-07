畢業季即將來臨，近期全台各大專院校紛紛舉辦校園徵才博覽會，要協助學生在畢業前優先卡位職場，順利接軌。受疫情影響，百業待興，1111人力銀行也推出線上校徵，除了讓求職者能有更多選擇，同步也協助企業能夠延攬優秀人才。近期，南華大學與大葉大學分別舉辦校園徵才博覽會，共提供超過3500個就業機會。

南華大學為強化學生的就業力，在課程上強調理論與實務兼備、落實學用合一，並邀請業師協同教學，更與761家機構簽訂實習合作、435家企業簽訂產學合作。根據109年調查，該校畢業生的就業率高達93.17%，就業滿意度82.58%，企業雇主滿意度達88.85%，也是企業最愛的大學。

日前南華大學舉辦校園徵才活動，1111人力銀行媒體總監陳尹柔也到場力挺。針對產業現況，陳尹柔說明，近年企業提供新鮮人的平均薪資為2萬8402元，較去年微幅上漲1.05%，其中「大學」畢業新鮮人2萬8838元，漲幅3.53%居各學歷之冠，其次「碩士」畢業新鮮人也有3萬2282元，薪資漲幅2.59%，「專科」畢業生僅小漲2.24%，可拿到2萬7487元。整體而言，新鮮人起薪擺脫上不去的陰霾，企業開始願意「墊薪搶才」。

南華大學校長林聰明表示，本次「南華有go讚 就業一把罩」2021校園徵才博覽會，邀請來自不同領域的企業共襄盛舉，現場共有70家企業，提供超過2000個職缺，媒合率81.25%，顯示南華大學對學生就業輔導的成效極佳。

林聰明指出，學校極為重視學生的專業力、就業力以及國際移動力，因此「態度養成」是培育學生的重要關鍵。對於學生的職涯發展從大一即開始即規劃「我的學習地圖」，藉以明確了解自我的興趣與志向，並能配合未來的方向目標進行選課，同時更鼓勵學生進行跨領域學習，目前全校共有22個跨領域學程。此外，也透過實習或職場體驗之課程，讓學生學以致用，也提早瞭解職場動態與文化，畢業即能與職場無縫接軌。

大葉大學日前同樣舉辦校園徵才活動，由校內社團帶來精彩表演，活動現場湧入近50間廠商，提供超過1500個職缺。（圖/大葉大學提供）

大葉大學校長梁卓中表示，大葉大學積極推動產學合作，幫助學生接軌產業，獲得勞動力發展署中彰投分署經費支持，特別在畢業季求職潮前夕，舉辦校園徵才博覽會。今年的校園徵才博覽會，包含製造業、批發及零售業、住宿及餐飲業、支援服務業、教育類、醫療保健及社會工作服務業、金融及保險業、其他服務業、公共行政及國防等近50家廠商，提供不同的求職選擇，現場也設置了履歷自傳健診專區，提供相關協助。

大葉大學校友總會理事長李正雄說，大葉擁有超過6萬名校友，其中不少校友創業，校友總會樂於整合資源，媒合畢業生與校友企業，讓大葉人發揮一加一大於二的力量，歡迎學弟妹加入校友總會；工學院院長李清華表示，大葉大學推動離岸風電相關課程，為新興產業培養專業人才，此次校園徵才博覽會也吸引風電產業廠商到校徵才，向大葉大學預約未來人才。

(中時新聞網)