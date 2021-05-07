珍愛藻礁公投案跨過成案門檻，高雄市長陳其邁7日在議會指出將投不同意票，桃園市長鄭文燦稍早也說，行政院2度對中油天然氣第三接收站調整，是最大程度保護藻礁，支持行政院的決定，將會在藻礁公投投下不同意票。
鄭文燦表示，行政院已針對三接進行2度調整，第1次是大幅限縮開發範圍，第2次則是外推到1.2公里海岸，是最大程度保護藻礁、保護海岸的做法，目的也是希望三接順利、能源轉型。也讓大潭藻礁生態得到最好的維護。
鄭文燦強調，支持行政院決定，因此藻礁公投，他會投下不同意票。
(中時 )
珍愛藻礁公投案跨過成案門檻，高雄市長陳其邁7日在議會指出將投不同意票，桃園市長鄭文燦稍早也說，行政院2度對中油天然氣第三接收站調整，是最大程度保護藻礁，支持行政院的決定，將會在藻礁公投投下不同意票。
鄭文燦表示，行政院已針對三接進行2度調整，第1次是大幅限縮開發範圍，第2次則是外推到1.2公里海岸，是最大程度保護藻礁、保護海岸的做法，目的也是希望三接順利、能源轉型。也讓大潭藻礁生態得到最好的維護。
鄭文燦強調，支持行政院決定，因此藻礁公投，他會投下不同意票。
(中時 )
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