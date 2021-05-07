台南市沙崙綠能科學城即將成立數據中心，成為數據整合平台及監控中心。（市府提供／洪榮志台南傳真）

行政院會3月25日拍板成立數位發展部，台南市長黃偉哲呼應台灣數位科技與政策發展協進會理事長高志明的建議，爭取數位發展部落腳台南。黃偉哲說，台南有台南科學園區及沙崙綠能科學城雙經濟引擎，北連嘉義、南接橋頭及屏東科學園區，形成南部科技廊道，再加上在南部設置部會，除可讓人才南漂、南北平衡外，也讓台南成為區域治理關鍵角色。

台灣數位科技與政策發展協進會理事長、義美總經理高志明在周刊呼籲，2024台南將迎接建城400年，數位發展部設在台南，具有人文與科技結合雙重意義，同時也證明政府重視南部的產業發展。

黃偉哲呼應此說法表示，南科已是車用晶片及零組件、半導體、精密機械、光電等生產重鎮，不僅讓台南經濟持續成長，台南的半導體產業，甚至在世界具有舉足輕重的重要地位。至於沙崙智慧綠能科學城更是綠能發展的研究重鎮，透過產官學共同合作，除能帶動南部綠能科技產業群聚，未來更將成為亞太綠能發展中心。

黃偉哲還說，市府為讓各方人才在台南安居樂業，也逐步完成高品質的生活機能設施，並規畫國際學校，完整安家配套措施，讓國內外人才移居台南。

黃偉哲強調，台南有四通八達的交通建設，快速串聯各行政區重要設施及工業區；在人才培育方面，還有14所大專院校、超過13萬名師生，豐沛的人力資源，能提供產業發展所需要的研發及企業人才；另有中研院、工研院與國家實驗研究院等3個國家級研究機構，以及國際級研究機構亞洲蔬菜中心等研發能量，都在台南匯集。

市府研考會主委戴偉峻也認為，沙崙綠能科學城即將成立數據中心，成為數據整合平台及監控中心，推動智慧運輸、智慧能源、智慧生活及智慧醫療等4大領域的數位聚落，提升產業情報匯流及數據創新創造競爭力；台南也將隨著沙崙資安服務基地的成立，積極協助南部資通安全產業發展，在台南成立數位發展部可以加速推動資安、數位轉型，讓台灣數位時代的驅動力更廣、更深。

(中時 )