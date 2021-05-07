衛福部嘉義醫院麻醉醫師曾慶暉、石宇慶表示不知道肇事者太太有來台灣。（本報資料照）

衛福部嘉義醫院麻醉醫師曾慶暉的獨生女曾以琳在韓國留學，去年返家途中遭酒駕累犯撞死，據聞肇事者太太飛抵台灣，想向曾以琳雙親當面道歉被拒，對此，曾慶暉澄清從未跟對方接觸過，也不知道對方有來台灣，質疑肇事者判決出爐馬上提上訴，這時又說要道歉，是玩兩手策略，「絕對沒有誠意」。

據媒體報導指出，肇事者太太日前抵達台灣，並委託律師，希望當面向曾以琳父母曾慶暉、石宇慶道歉及和解，昨在律師陪同南下嘉義市，透過教會、醫院及里長等管道希望見面被拒絕，不過這項說法遭曾慶暉否認。

曾慶暉說，因他人不在嘉義，肇事者有沒有來台灣？他是聽媒體轉述，事實上他根本沒跟對方接觸過。曾以琳母親石宇慶更是直呼好可怕，泣訴6日是寶貝女兒過世滿6個月，夫妻倆告訴自己要勇敢點，所以帶著以琳生前最愛的小兔子外出散心，沒想到卻聽說對方找到自己的教會，「我聽到都發抖」。

石宇慶接受中時記者採訪時，仍因心痛難過忍不住哭泣，說自從以琳出事後，擔心影響教會正常運作，已半年沒去教會過，沒想到對方竟如此神通廣大，找到他們的教會，「我們才是受害者，到底要把我們陷入什麼樣的處境？」。

石宇慶難過地說，疼愛多年的寶貝女兒走了，夫妻倆每天度日如年，且對方根本不服判決，判決出爐隔天就上訴，現在又侵入他們的生活，讓她覺得好可怕。

曾以琳去年被酒駕者闖紅燈撞死，曾慶暉與石宇慶發起連署希望韓國政府修法嚴懲，有20多萬人連署，而根據《韓聯社》報導，肇事的金姓男子一審被判有期徒刑8年。

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(中時 )