官田區農會田媽媽餐廳研發鳳梨、菱角料理待客。(官田農會提供／劉秀芬台南傳真)

官田區農會田媽媽餐廳研發鳳梨、菱角料理待客。(官田農會提供／劉秀芬台南傳真)

為推廣台灣美味鳳梨，農委會農糧署7日將邀請國內外媒體參訪台南關廟的鳳梨田、官田果乾加工廠，中午至官田區農會田媽媽餐廳品嘗美味的鳳梨、菱角料理，色香味俱全的大餐吸引大家拍個不停，飽餐一頓後念念不忘。

官田區農會總幹事林定億表示，接到農糧署的通知後，立即由家政指導員許美惠邀集家政班及農業志工研討，以在地的食材推出7道菱角料理、8道鳳梨料理供參訪者品嘗。

此次菜色包括鳳梨苦瓜雞湯、鳳梨火腿炒飯、鳳梨木耳肉絲、醬鳳梨蒸吳郭魚、鳳梨涼拌小黃瓜、鳳梨蔬食堅果優格、鳳梨魚柳、鳳梨奶酪等；至於菱角料理則有七道，包括菱角香鬆、菱角古早味米糕、菱角酥、菱角炒雞丁、菱角燴百菇、菱角大阪燒、菱角養生茶等。

7日中午在農糧署長胡忠一帶隊下，大批媒體參訪官田農會田媽媽餐廳，官田農會除了準備豐盛的特色餐，也擺出在地特色農產加工品，菱角麵、菱角茶、南瓜香鬆、芒果乾、菱角排骨湯、菱角豬腳湯等，趁機宣傳。

許美惠說，田媽媽餐廳由農會自營，選用的食材大多是台南當季在地食材，今天日的鳳梨菱角大餐，是由農會員工、家政班員及農業志工一起合力料理烹調，希望大家能見證在地媽媽的手藝，品嘗到在地美味的特色料理。

(中時 )