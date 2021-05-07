34歲大陸歌手GAI（本名：周延）過去參加歌唱選秀節目《中國新歌聲》第一季、《中國有嘻哈》出道，他在《中國有嘻哈》中與後來跟李小璐傳出不倫的PG ONE並列冠軍。2018年GAI與老婆王斯然領證結婚，今(7日)網上竟流出疑似他婚前跟粉絲私聊截圖，當時他大膽挑逗對方說：「我給妳雞X吃」，與他先前給人愛妻形象大不同，引發網友熱議。

GAI參加《中國有嘻哈》前，便已公開和王斯然交往關係，據知兩人是2014年開始交往，相戀4年才領證結婚，有別於在節目上嗆辣的表現，GAI私底下遇到王斯然就搖身變成寵妻狂魔，不僅常分享兩人合影，讓王斯然宣示主權，給足安全感，因兩人常相隔兩地，GAI透露為了維持感情，一天要與王斯然視訊4到5次，就算起爭執，GAI也會先主動道歉。

GAI和老婆育有一子。（圖／翻攝自GAI周延微博）

GAI當時在節目花絮透露常常思念女友，又擔心王斯然想太多，才會常常視訊分享現況，2017年GAI上《我要上春晚》談到女友，甜蜜表示王斯然最讓他感動的是一路陪他從默默無聞走到成名，始終無怨無悔，「在我什麼都沒有的時候，她從來都沒有離開過我」，後來受訪時更強調其他女生對他而言不算什麼，「我的眼睛裡只有她（王斯然）」。

疑似GAI和女粉絲2016年對話流出。（圖／翻攝自新浪微博）

至於常被說妻管嚴、女友傻瓜，GAI也大方承認，並稱如果男生遇到真愛，對女友、愛人，「你就必須那樣」，多年走來放出不少經典語錄。據《新浪娛樂》報導，今網上流出一段GAI疑似在2016年跟女粉絲的對話，GAI為了撩妹，先說：「過來，爺給妳東西吃」，女粉疑回：「你還是撩別個算了」，GAI又說：「我給妳雞X吃」，「快點，馬上，必須立即」，讓不少網友十分驚訝GAI的愛妻人設崩壞，但對於對話內容真偽，GAI尚未回應。

(中時新聞網)