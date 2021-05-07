現年31歲的石先生，畢業於資管相關科系，因為非常喜歡小動物，就放棄學以致用，2年多前開始在寵物店工作。

石先生說：「因為每天都跟可愛的小生命一起工作，所以雖然很多人覺得寵物店有異味，而且同學都笑我，傻唸資管卻在寵物店工作，少賺很多錢，但我還是樂此不疲。」

但是，受疫情及產業型態發展的轉變，店老闆覺得經營大不易，直接告知「『店只會開到7月份！』等於我必須重新找工作。」所以，近日他就上1111人力銀行網站，修改履歷、瀏覽職缺，正巧看到人力銀行正在舉辦「幸福企業」票選活動，「希望自己也能進入幸福職場，就一面點滑鼠一面投票，10天就接獲中獎1萬元通知，實在是太幸運了！」

石先生說，雖然寵物產業的相關職缺不如想像中多，「但我覺得媒合的推薦還算準，而且現代人普遍認為生活壓力大，不婚不生，所以我覺得寵物市場還是有極大的商機，還是會傾向朝同性質的產業來轉職。」

(中時新聞網)