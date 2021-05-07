台中7歲黃姓男童日前上柔道課，遭到小四學長及何姓教練重摔，造成顱內出血瀕臨腦死至今已16天，男童的腦壓4日已從120毫米汞柱降至28，昨（6）晚更降到正常值25，但昏迷指數仍為3，腦部、呼吸及消化功能尚不佳；雙親期盼大眾能持續為兒子集氣，讓兒子能早日康復。

衛福部豐原醫院今天指出，男童的腦壓指數自術後指數106逐漸下降，昨天降至標準指數25，目前昏迷指數3分，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，呼吸狀況仍需依賴呼吸器，持續積極治療中。

在各界的關心集氣祈禱下，仍在加護病房治療的男童，病況一路好轉。男童母親說，孩子雖然還沒辦法自主呼吸，不過消化系統恢復已經有顯著的進步。她懇請社會大眾持續幫孩子祈福打氣，讓他能夠跨過這個關卡。

據悉，黃姓男童母親轉述醫師說法指出，目前腦壓雖然下降，但不代表腦部功能及神經也跟著恢復，必須等孩子的狀況更穩定一些，透過腦波影像檢查才能評估腦部受損情況。看到孩子展現堅強的生命力，想要活下來。男童母親是既感動又心疼，她告訴記者，貼心的孩子之前曾經告訴祖母，母親節來臨時想要練習唱一首歌，送給媽媽當母親節禮物。男童的母親說，如果兒子能夠在這星期醒過來，就是最好、最棒的母親節禮物了。

(中時新聞網)