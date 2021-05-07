服飾消費市場景氣已回穩，聚酯、加工絲、尼龍等化纖產品價格持續維持高檔；加上去年受疫情影響，營收過度萎縮，基期較低，宏洲（1413）、集盛（1455）、宏益（1452）、聯發紡（1459）等中游廠4月營收大躍進，年成長率都在3位數。

由於手中訂單已到6月，集盛、宏益預期，第二季底前訂單無虞，營運一定比第一季好。

宏洲4月營收2.49億元，年成長率182.85%；宏益4月營收1.62億元，年成長率467.18%；集盛4月合併營收8.86億元，年增130.41%；聯發紡4月營收2.21億元，年成長150.35%。

市場指出，今年因缺櫃、船運費用飆漲，加上下游客戶庫存原本就因疫情降低，在景氣回溫下爭相下單，在供給固定，需求增加下，所以加工絲、尼龍價格從今年以來，一直維持在高檔。

統計下來，從年初至今，聚酯、加工絲、尼龍等產品的價格，漲幅都有1成5以上。

隨著上游原料報價上揚，宏洲主力產品聚酯粒、聚酯原絲（POY）等價格也跟著上揚，公司目前接單已達6月底，估，第一季可望轉虧為盈，第二季獲利表現將持續往上。

品牌服飾廠持續對環保材質要求，目前環保紗占營收比重已達三成的宏益，在疫情趨緩下，營運動能恢復較一般紡纖廠快。市場指出，這波營運動能，除原料供應短缺，下游提前補庫存需求；品牌服飾廠恢復營運成長，對環保紗需求強勁，市場對複合紗需求全面拉升。以宏益來說，目前訂單能見度都達二個月以上。

集盛指出，因去年度受疫情影響，營收過度萎縮，致基期較低，加上今年景氣已回穩，產品價格持續維持在高檔，所以，4月營收才能有大幅度的成長。

集盛目前訂單能見度已看到第二季底，加工絲產品稼動率都是維持滿載。

(工商 )