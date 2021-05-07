緯創(3231)今(7日)召開董事會，會中通過第一季財務報表。緯創第一季合併營收為新台幣1773億元，營業淨利為30.77億元，稅前淨利為12.4億元，稅後淨利為1.13億元，每股盈餘為新台幣0.04元。

緯創4月營收為682.21億元，年增2.01%，累計前4月營收為2453.6億元，年增2%。

印度疫情失控，緯創位於當地各廠區近日因應當地政府防疫法令要求，配合從5月1日起暫休至5月5日，其中跨了一個周末及周日、實際休息僅有周一到周三。緯創表示，其台籍幹部目前都安排於旅館或宿舍上班，人員皆安全。緯創在印度的廠區皆集中於南印度的卡納塔克邦班加羅爾市區及市郊區，包括2017年第二季就開始投產、生產低價版iPhone SE及部分iPhone小機款的Peenya區手機組裝廠，持續擴建中的Narasapura新廠區，自去年第四季已開始小量投產iPhone新機。

緯創定調今年營運仍將以持續提升產品利基、追求獲利成長為主軸，PC、伺服器、顯示器及智慧裝置等主力業務動能看增，今年電動車相關新事業預期也將轉正、挹注獲利。

(時報資訊)