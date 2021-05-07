測試大廠京元電子(2449)董事會通過2021年首季合併財報，受惠訂單暢旺帶動營收規模增加、稼動率逼近滿載，使歸屬母公司稅後淨利11.46億元，季增達65.35％、年增達28.17％，刷新歷史新高紀錄，每股盈餘（EPS）0.94元，亦創近16年半高點。

京元電首季合併營收76.3億元，季增10％、年增8.99％，改寫歷史次高。毛利率29.07％，優於去年第四季22.78％及去年同期29.03％，為近4年同期高點。營益率17.93％，優於去年第四季10.18％，但略低於去年同期18.12％。

京元電受惠台系主要客戶、美系及其他陸系客戶貢獻顯著成長，填補華為訂單缺口，今年以來營運淡季不淡，營收動能持續暢旺。法人指出，主因5G及WiFi 6等規格升級需求強勁，相關產品搭配的電源管理及射頻IC規格同步升級，使測試需求持續暢旺。

受惠訂單需求暢旺及漲價效益顯現，京元電4月自結合併營收27.57億元，較3月26.66億元成長3.43％、較去年同期25.84億元成長6.68％，連2月改寫歷史新高。累計前4月合併營收103.88億元，較去年同期95.85億元成長8.37％，續創同期新高。

展望後市，由於訂單需求暢旺，致使測試產能供給吃緊，後段測試廠除調漲每小時測試價格因應，並將過往給予優惠的測試介面成本轉嫁客戶自行吸收。在稼動率持穩高檔、價格趨勢轉佳及成本有效移轉下，法人看好京元電第二季營收有望創高、獲利亦將顯著提升。

京元電董事長李金恭認為，待疫苗施打、疫情趨緩及財政補助退場後，企業真正損害浮現，經濟復甦速度恐到年底較為明確。後疫情時代企業營運及個人生活消費依賴數位科技，使全球半導體產業製造需求持續暢旺，預期封測業產能吃緊狀況要到第四季才知曉結果。

不過，李金恭指出，半導體業在高速運算（HPC）、人工智慧（AI）、資料處理、5G手機及網通設備連接器、智聯網（AIoT）、汽車電子（ADAS）等需求方向已加速啟動，京元電將樂觀看待客戶業務機會，並審慎投資因應新一階段測試產業挑戰，努力再創營運新高。

(時報資訊)