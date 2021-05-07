羽絨衣代工大廠廣越(4438)，繼5日公告首季財報數字後，今緊接著公告4月合併營收6.25億元創下歷年4月次高，終止16個月年增負成長，月增已連續2個月正成長，開始恢復成長腳步。基本面好轉也宣告「利空出盡」。

廣越表示，戶外品牌大廠持續追單，在部分中小型工廠遭無預警砍單後，訂單轉移至各產業前幾大廠，因此廣越4月營收月成長 19.50%優於原本市場預期外，年成長更是一舉超越31%成長幅度，明顯訂單爆量，預估5月累計營收年增將可轉正成長。

廣越表示，先前終端市場店面受疫情影響，戶外活動變少，實體店面消費力道減弱、客戶訂單保守，惟在歐美及亞洲各國疫苗已陸續開打，在疫情逐漸趨緩下，戶外運動已逐步恢復。在不斷收到戶外客戶陸續追單下，業績明顯回溫，5~10月傳統旺季業績可期。

此外，印度肺炎疫情升溫，恐讓棉花供需失衡，再加上先前抵制新疆棉，都將使棉花價格已上揚，台廠轉單效應浮現。法人預估，若歐美疫情加速減緩，預估廣越明年業績可望再創新高，而今年獲利成長幅度將優於業績成長幅度，後市可期。

(時報資訊)