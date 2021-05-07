敦泰(3545)4月營收受惠出貨量放大，創單月歷史新高，現階段IDC供需缺口依舊很大，敦泰訂單強勁，惟產能仍是眼前關鍵要素，敦泰也會將漲價成本完全轉嫁予客戶。

敦泰4月合併營業收入為19.09億元，受惠於客戶需求熱絡，出貨量放大，加上產品價格持續正向發展的推升下，使敦泰營收月增加25.25%，並較去年同期增加102.33%，創單月歷史新高；敦泰累計今年前四月營收為62.28億元，較去年同期大增62.43%。

展望未來，敦泰看好第2季隨著產業需求增溫，敦泰整體營運向上可期。現階段產業訂單旺盛，敦泰董事長胡正大先前就曾言「IDC缺口確實很大」，現階段產能問題還是關鍵，敦泰今年下半年已經有8成產能是談定的，公司方面當然會希望再爭取更多，確定下半年的產能一定比上半年多，至於明年的產能還在洽談中；另外，由於生產成本上升，敦泰也會調漲產品售價，上半年其實每季都漲，但敦泰可以完全轉嫁給客戶。

至於市場擔心的OverBooking(重複下單)，敦泰則是認為，敦泰不認為自己的客戶有Overbooking現象，更下游的客戶在手機方面Overbooking的狀況也很少。

另外，在車用部分也是敦泰另一塊新藍海，敦泰是全球第一個將in-cell面板將在車用市場複製智慧型手機的模式全球導入車用市場並量產，客戶在亞洲、歐洲以及美洲都有，現在出貨規模達百萬輛，雖貢獻營收占比仍小，但長線因車用市場周期長，且毛利率貢獻高，會扮演另一股營運新動能。

(時報資訊)