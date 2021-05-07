民進黨今召開各縣市暨勞工黨部主委會議，民進黨發言人顏若芳轉述，為落實「排黑條款」，中央黨部將會在今年7月建置完成「黨員AI查核系統」。未來新進入黨者，除了既有的審查機制外，也會透過這個「黨員AI查核系統」加以比對，透過與司法院等公開資訊的複查，排除有問題的名單。

顏若芳指出，會中民進黨中央黨部除了針對八月公投舉行施政說明會等相關事宜進行業務報告，也針對近期黨員問題提出黨務革新報告。蔡英文主席在會中表示，各界對民進黨有許多指教，都是對民主進步黨的鞭策。民進黨是大家的，中央黨部要扮演更積極的角色，來協助處理地方黨部的問題。

顏若芳表示，會中許多主委也表達要對民進黨有信心，台北市黨部吳怡農主委也特別跟大家分享這次北市黨部未來如何落實排黑條款的作法。許多主委除了針對黨務革新提出相關看法外，也都表達應該要對民進黨有信心，支持改革的態度。

顏若芳表示，蔡英文主席在會中強調，作為執政黨，所作所為，都是動見觀瞻，因為支持者對民進黨有期待，民進黨也對台灣有責任。民進黨面對2018年的挫敗，是全黨和支持者團結一致才站了起來。

顏若芳說明，蔡英文主席會中表示，面對外界對「排黑條款」沒有落實的質疑，以及八月底公投的挑戰，民進黨不能鬆懈，民進黨也沒有不團結的空間。

顏若芳指出，蔡英文主席也在會中表示，除了安排黨務革新的報告外，也要請全國黨部主委，在制度面和執行面嚴格落實「排黑條款」。蔡英文主席強調民進黨唯一的路是團結起來，落實制度，正面回應問題。

對於黨務革新的討論，顏若芳指出，林錫耀會中提出兩點措施：一、針對可能出現人頭黨員的部份，強化落實自主繳費、自主入黨，且要求入黨必填行動電話，若有異常重複者可複查汰除。

他說，二、為落實「排黑條款」，中央黨部將會在今年7月建置完成「黨員AI查核系統」。未來等系統上線後，新進黨員無論是透過紙本入黨或者是線上入黨，都會經過系統比對後，再進行實質審查。除了新進黨員外，也將針對2013年以來的黨員名單進行查核，確保落實2013年實行的排黑條款。

顏若芳表示，林錫耀說，民進黨在今年4月21日修正黨章的黨員黨職選舉辦法，將入黨2年可以投票，更改為1年即可投票的規定後，若申請入黨的人員資料，都須等7月1日「黨員AI查核系統」建置完成並進行系統查核後，再交給縣市黨部入黨審查會實質審查，才算入黨完成。

針對公投與施政說明會等相關業務，林錫耀今日也在會中報告，民進黨中央規劃5月16日舉行黨公職首發場「台灣政進步 向您報進度」施政說明會，後面會分階段到各縣市舉行，同時也會注意疫情的狀況來進行調整。

顏若芳表示，主委們也建議黨中央對於公投的宣傳要因地制宜，針對不同地區提出相對應的訴求，林錫耀也表示，我們會透過整體文宣、網路社群平台等來搭配宣傳，與社會大眾說明、溝通，讓民眾更清楚政府這五年來的政策落實，與未來施政方向。

(中時 )