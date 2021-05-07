由竹野內豐、黑木華主演的春季檔話題連續劇《黑袍正義-鴉色刑事組》開播後佳評如潮，收視率穩定維持雙位數之外，同時更拿下滿足度第一寶座，每集特別來賓的演技更是驚喜不斷，竹野內豐演活「非典型法官」，他觀察入微且事事求證，讓許多觀眾大讚他「演出如此內斂且柔軟身段的角色實在太讚！」

《黑袍正義-鴉色刑事組》改編自淺見理都老師的同名漫畫，劇組將原作角色做了部分調整，讓竹野內豐成為看起來行為舉止超乎常理內在卻散發出溫暖氣息的法官，他溫和嗓音更令許多觀眾為之動容；警察、律師、檢察官的日劇作品在這些年時常可見，但以法官為主角的連續劇則屈指可數，富士電視台大膽挑戰觀眾新視界，讓溫和的竹野內豐搭配腦袋死板的黑木華，兩人形成強烈對比之外，讓結果並非「輸」與「贏」，而是從摩擦中找出「正義」的真諦。

觀眾們對於竹野內豐和黑木華的組合感到新鮮之外，資深演技派綠葉小日向文世以及新生代人氣男星新田真劍佑更是不可或缺的要角，每集參與的特別來賓演技都讓人驚喜，人氣女團「乃木坂46」生田繪梨花為了第五集的演出，甚至還接受芭蕾舞特訓一個月，劇中也展現曼妙舞姿，她吐露身心壓力都超大，所幸導演給予她相當溫暖的鼓勵，才能順利完成拍攝。

此外由人氣樂團「和樂器樂團」演出的主題曲〈Starlight〉，讓男主角竹野內豐回憶拍攝當時與演員和劇組搶先聽到一半就因為要繼續拍攝而暫停，但怎樣都沒想到只聽到第一段副歌，歌曲的旋律卻深深烙印在腦中，不久大家都朗朗上口，大讚這首歌的渲染力相當驚人。

《黑袍正義-鴉色刑事組》將從5月9日、毎週日晩間11點在WAKUWAKU JAPAN首播，重播時間為每週五晚間10點（5月14起），相關詳情可洽WAKUWAKU JAPAN官方網站或臉書專頁。

(中時 )