縣水產試驗所趁滿潮時分，在雄獅堡出海口放流8萬尾蟹苗。（金門縣水試所提供）

金門縣水試所採購本地漁民捕撈的種蟹，成功孵育蟹苗15尾左右。（金門縣水試所提供）

縣水產試驗所趁滿潮時分，在建功嶼水域放流7萬尾蟹苗。（金門縣水試所提供）

金門舌尖上的美食「遠海梭子蟹」在金廈海域野生族群日益減少，縣水產試驗所連日來趁滿潮時分，陸續在建功嶼、雄獅堡出海口放流15萬尾蟹苗，期待彌補自然生產力的不足，再為大海帶來盎然生機。

這批復育放流的「遠海梭子蟹」蟹苗種源是今年3至4月間收購自本地漁民捕撈到的抱卵種蟹，多次篩選再經1個多月的努力，成功孵育成蟹苗，5月4日在建功嶼水域放流7萬尾， 今天再於南門雄獅堡出海口放流8萬尾。

水試所說明，遠海梭子蟹是金廈海域常見的蟹種，因市場需求量大，導致野生族群數量日益減少，為彌補自然生產力的不足，加速恢復野生族群復育，最近幾年已放流自行育成功的蟹苗。

該所指出，遠海梭子蟹又稱沙蟹，具潛沙習性，夜間才會出來覓食，領域性極強很容易殘食同類。雄蟹為鮮艷的藍色，體型較大，腹甲尖而窄，雌蟹顏色則較素淡，體型寬而圓，辨別並不困難。沙蟹的繁殖期為每年的3至10月，交配過後母蟹會將卵抱在腹中，並利用海流及步足清潔腹中的卵粒，最後產出蟹苗。

縣水試所強調，未來將持續進行多種魚苗及蟹苗培育，充實和增加金廈海域的魚種歧異度及豐富度。

(中時 )