針對方姓男子日前疑似酒駕撞死名嘴黃暐瀚母親後，還跑到超商買酒喝企圖逃避刑責，警政署7日表示，對「肇事後喝酒」或「事故後喝酒」等投機企圖卸責行為，警方除調閱監視器、行車紀錄器、查訪相關人員及車行軌跡，釐清駕駛人肇事前飲酒情形，以保全酒駕車禍肇事案件證據移送地檢署外，對此類企圖偽造、變造、湮滅或隱匿酒駕行為，已建議從重求刑。

另針對汽機車駕駛人在員警執行取締酒駕勤務時，下車後直接飲酒，企圖影響酒精濃度測試結果的投機行為，警方將依拒絕酒測舉發，以處罰駕駛人企圖偽造、變造、湮滅或隱匿駕駛時體內即含有酒精濃度等行為，處罰18萬元，而5年內第2次以上，每次再加罰18萬元，累計無次數上限。

警政署統計，今年1至3月共取締酒駕違規1萬8451件，移送法辦1萬563件，酒駕肇事死亡人數36人，與去年同期相比，酒駕死亡人數未增減，但為確保交通安全，警政署已督請各直轄市、縣市警察局，妥適運用警政數據及決策分析，針對易發生酒駕時段及易肇事路段，以優勢警力執行區域聯防封鎖式路檢，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，高強度、高密度取締酒駕，警方絕不鬆懈，也不手軟，以杜絕酒駕憾事，維護民眾交通安全。

(中時 )