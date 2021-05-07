由SNK授權、魔方數位代理的3A級手遊《侍魂：朧月傳說》事前登錄及雙平台預註冊活動火熱進行中，已吸引超過40萬玩家加入，凡參與活動的玩家們，都可以領取達成獎勵以及神話武者，在遊戲開局前，收穫強大戰力。官方今（7）日公開四大職業背景以及多種江戶時代地圖，讓玩家先睹為快。

四大經典職業搶先看

《侍魂：朧月傳說》提供四大經典職業，包括忍者、劍士、遊俠、巫女，角色成長到一定階段後，玩家可根據自身喜好進行轉職，轉職後角色將擁有更為豐富的技能組合。玩家將攜手侍魂原著經典角色，一起書寫屬於自己的英雄傳說。

忍者「堇」

「堇」是被忍者組織的首領訓練長大，曾是組織內排名前十的殺手，在完成某次任務後，失蹤很長一段時間，隨後便叛逃組織，目前正遭到追殺。堇流派為「秘殺術」，擅長使用武器「雙脅差」，且擁有喬裝特技，後續還能轉職為天誅、賀隱。

忍者「堇」

劍士「楠秀一」

嫉惡如仇的劍士青年「楠秀一」，熱衷與強者比武，一直在尋找戰爭中失散的妹妹，並堅信自己的劍術在百般磨練後，終有一日可以守護重要家人。身為楠一族家傳的武鬥術流派，擅長使用武士刀，還擁有天賦異稟的大胃王特技，後續還能轉職為居合、狂刀。

劍士「楠秀一」

巫女「羽生千代」

「羽生千代」於戰亂中與家人失散，是被師傅羽生凜撫養長大，對於邪惡力量威脅世界平靜難以容忍，決定以自身力量消除魔物，幫助弱者。身為神天輪舞流派，擅長用儀式舞施展秘術，以傘作為武器，同時還有輪彩舞特技，後續還能轉職為巫祝、咒師、神樂。

巫女「羽生千代」

遊俠「龍馬」

來歷成謎的遊俠「龍馬」，姓氏不詳，有傳聞曾是出身顯貴的華族，常行跡混雜在花街，似乎以骰子、酒為正事，擁有一身好酒量，而身上總是攜帶長弓，意味著高超的技藝，警告想要找麻煩的混混。雖然龍馬流派不明，但以弓作為武器，後續還能轉職為天狩、流鏑。

遊俠「龍馬」

唯美和風世界 探索江戶風情

為給玩家帶來沉浸式的遊戲體驗，遊戲內有零川、花街、鳴狐鄉、新鬼野、奈落等多個地圖，並採用3D建模，完美還原江戶時代建築風格與人物服飾，讓玩家在暢玩時，盡情享受和風世界。而每張地圖都有獨特BOSS供玩家挑戰，成功擊敗BOSS就可以領取豐富獎勵。

唯美和風世界 探索江戶風情

(中時新聞網)