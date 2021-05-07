母親節即將到來，在全世界歌頌母親的同時，動物界的母愛同樣震撼人心。海獅媽媽必需把小海獅帶在身邊並手把手教授小海獅生存技巧， 才可躲過虎鯨的攻擊。岩羊媽媽則會帶著小孩尋找礦物質泉水，以獲得養份。大象祖母群會將重要智慧傳授給女兒們，以求整體象群的存活。

威猛的獅子則是由平等相待的獅子姐妹負責捍衛地盤及教育下一代的工作。階級制度分明的狒狒家族的繼位者不是公狒狒，而是裡面年紀最小的「公主」! 動物星球頻道要歌頌自然界裡的超強母愛，特別在母親節檔期推出一系列《超強媽咪特輯》。

每年有將近四千隻小海獅在加拿大西部外海的荒島沿岸誕生，這裡有全球規模最大的海獅聚落，但也吸引虎鯨前來覓食。小海獅想要平安長大，就得跟緊海獅媽媽磨練求生技巧，以躲避虎鯨的追逐。夏季開花的高山植物，是岩羊的食物來源，食物的變化迫使牠們展開年度遷徙，前往谷底。

母羊帶著小羊熟悉傳統路線，小羊則趁機跟著母羊在陡峭的山壁上，練習花俏的步法，往谷底的鹽鹼地前去，尋找湧出來的白濁泉水。富含礦物質的泉水，不但幫助岩羊平衡消化系統，母奶也因獲得養分而得以補充。小羊們得在暴躁成羊們爭鬥裡，學得自保到並習得格鬥技巧。

不像人類以男性為主的社會結構，很多動物則由女人當家。威猛的獅群主要由一群平等相待的獅子姐妹捍衛地盤，及負責授獵等工作，並將地盤傳承給女兒；獅子媽媽會聯手領軍出擊，讓掠食者無處可逃。大象祖母群會將重要智慧傳授給女兒們，以求整體象群的存活。母族長握有家族領導權，傳遞隨著水源和季節遷徙的知識，他們會用長長的鼻子溝通，增進情誼。

而他們不只照顧自己群裡的小象，甚至也讓草原上的孤兒象，順利融入群體，延續生命；狒狒同樣由母親們來主導群體，但他們有嚴格的貴族階級，母狒狒的皇室家庭就像是一齣精采的連續劇，不過狒狒群未來的王，並非「太子」而是年紀最小的「公主」! 想知道動物界媽媽有什麼超強本領， 請鎖定動物星球頻道自每周一至周五晚間8點的《超強媽咪特輯》。

(中時 )