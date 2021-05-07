「第15屆優良工程金安獎」選拔開始起跑，報名時間自即日起至5月25日截止；除往年公共工程及新臺幣10億元以上民間工程的參選門檻外，今年再擴大金安獎參選規模，增加2億元至10億元的民間工程，歡迎追求卓越的施工團隊踴躍報名參選，爭取推動職業安全衛生的最高榮譽。

勞動部表示，優良工程金安獎藉由透明、公開及專業的評選過程，發掘績優的標竿工程，並公開表揚，以提供各界學習效仿，評選重點在於工程團隊對職業安全衛生資源投入、施工風險評估及傳遞、職業安全衛生管理系統運作、創新作為及科技化應用等整體的表現是否足為楷模，為爭取榮譽，參選工程團隊之業主、專案管理、設計單位、監造單位及施工廠商均需發揮團隊精神，共同努力。

勞動部已將110年訂為「營造業減災加強年」，正積極推動各項減災策略，其中，優良工程金安獎就是要鼓勵更多工程團隊踴躍參加，期望形成國內整體施工安全文化，歷年已有超過190個優良典範工程及27位優良人員獲獎並且接受表揚，有關參選報名、評選行程、獎勵措施及歷年得獎相關資訊等，皆採線上作業，歡迎有心追求卓越之優質工程團隊踴躍報名參選。

(工商 )